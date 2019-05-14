В Раде оценили последствия разрыва отношений с РоссиейРИА Новости 00:45

При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина". Политик подчеркнул, что необходимо восстанавливать отношения с Россией и странами СНГ.

В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией

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