Политика
В Раде оценили последствия разрыва отношений с РоссиейРИА Новости 00:45
При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина". Политик подчеркнул, что необходимо восстанавливать отношения с Россией и странами СНГ.
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Кино
Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
Обновлено вчера в 02:40
Общество
В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному
Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона
Обновлено вчера в 21:27
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 28 мая
Депутат Верховной рады Украины от фракции большинства "Народный фронт" Андрей Тетерук во вторник с группой коллег зарегистрировал проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 28 мая.
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Авто
Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России
Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес
51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике
Ольга Кабо показала фанатам идеальное тело в черном купальнике, доказав, что даже в 51 год женщина может выглядеть прекрасно.
Обновлено вчера в 07:10
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Кировской области завели дело на педагога, избившего ученика
По версии следствия, с 2018 года по апрель 2019 года подозреваемый, являясь учителем труда одной из школ города Кирово-Чепецка, из-за личных неприязненных отношений систематически наносил побои различными предметами 13-летнему ученику.
Обновлено в 04:36
Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
Обновлено в 04:46
Происшествия
Мужчина во Внуково похитил у попутчика сумку с $210 тысячами
Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Общество
Названы главные признаки рака кожи
Зарубежные медики назвали основные признаки развития рака кожи.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По словам знакомого Купера и Шейк, Леди Гага непричастна к разрушению отношений супругов, хотя нельзя с уверенностью утверждать, что между певицей и актером не возникло романтических чувств во время съемок.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг нештатную ситуацию на рейсе Калининград — Москва
Посадка запланирована по расписанию, добавил он. Ранее в социальных сетях появилась информация, что лайнер якобы подал сигнал бедствия.
Обновлено в 05:03
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Авто
Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 10:02
Культура
Натюрморт Поля Сезанна продан на аукционе за почти $60 млн
Главны лот — натюрморт Поля Сезанна «Кувшин и фрукты» (Bouilloire et fruits) — был продан за 59,3 миллиона долларов.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице
Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что ее насильно удерживали в психиатрической больнице.
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Армия и оружие
Механизм военной координации между РФ и Казахстаном работает успешно
Новый механизм координации взаимодействия в оборонной сфере между Россией и Казахстаном работает успешно.
Обновлено в 05:15
Политика
Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США
Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
Обновлено вчера в 08:38
Экономика
Процедуру банкротства ввели в «Сибмосте»
Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в новосибирской компании «Сибмост».
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева пользуется «звездной» коляской певицы Нюши
Виктория Лопырева пользуется «звездной» коляской, которую ей подарила певица Нюша.
Обновлено в 03:16
Гаджеты
WhatsApp сообщил об уязвимости приложения
В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Пушков оценил план Пентагона по отправке военных на Ближний Восток
Ранее газета New York Times сообщила, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил обновленный военный план, предусматривающий отправку до 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток, если Иран ускорит разработку ядерного оружия или атакует американских военных.
Обновлено в 03:38
Политика
США попросили Турцию отложить покупку С-400 на год
США предложили Турции отложить покупку российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 до 2020 года.
Обновлено вчера в 21:44