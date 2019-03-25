Политика

В Раде оценили последствия потери транзита российского газаRT на русском вчера в 23:37

Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
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с чего всё началось
Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил
, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
РБК01:59

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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
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