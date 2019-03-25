В Раде оценили последствия потери транзита российского газаRT на русском вчера в 23:37

с чего всё началось

Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Армия и оружие Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам "Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.

Шоу-бизнес Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.

Политика Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".

Армия и оружие В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.

Происшествия Томичи почтили память жертв пожара в «Зимней вишне» В Томской области сегодня, 25 марта, почтили память жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Происшествия В морге в ХМАО нашли склад коробок с детским питанием В морге города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обнаружили склад коробок с детским питанием.

Шоу-бизнес «Зажигалки!» Алла Пугачева с дочерью Лизой танцуют под Mambo Italiano В соцсетях поклонники Аллы Пугачевой обсуждают видео, на котором звезда танцует со своей маленькой дочкой Елизаветой Галкиной под композицию Mambo Italiano, отдыхая в Швейцарии.

Политика В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым Представители оппозиции напомнили, что до введения запрета средиземноморские и черноморские круизы с заходом в Ялту и другие порты Крыма пользовались большой популярностью у отдыхающих из ФРГ.

Происшествия Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".

Политика Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.

Авто Немцы высоко оценили Lada 4х4 Urban Немецкое издание Auto Bild протестировало Lada 4х4 Urban, которая пользуется в Германии достаточно большим спросом.

Политика Россиянин репостнул «могилу» Путина и заинтересовал полицию Полицейские Каменска-Уральского потребовали от активиста Дмитрия Карпова написать объяснительную из-за репоста фотографии с «могилой» президента России Владимира Путина во «ВКонтакте».

Экономика «КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23% Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.

Авто Обновленный кроссовер KIA Sorento замечен во время тестов Компания KIA продолжает дорожные испытания кроссовера Sorento нового поколения. На днях новинку снова заметили на дорогах Южной Кореи.

Происшествия На Урале бывший охранник из-за сына застрелил двух женщин Убить женщин подозреваемый решил из-за того, что они не давали ему общаться с 4-летним сыном.

Армия и оружие Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

Экономика Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублей Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном.

Экономика ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.

Политика В избирательную гонку на Украине включилась Москва В избирательную гонку на Украине включилась Москва В преддверии президентских выборов 31 марта Москва впервые открыто обозначила свое отношение к избирательной гонке на Украине, сделав неожиданный ход.

Общество Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая "Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.

Общество Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.

Недвижимость Названы регионы с самой доступной ипотекой в России Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.

Происшествия На Казанском вокзале в Москве нашли предмет, похожий на гранату Силовики обследуют Казанский вокзал в центре Москвы после обнаружения предмета, похожего на боевую гранату, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.