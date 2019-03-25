На Украине оценили потери от прекращения транзита российского газаREGNUM 02:09

Бойко заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России. Медведчук отметил, что Россия остается главным торгово-экономическим партнером Украины. Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину истекает уже 1 января 2020 года.

На Украине оценили потери от прекращения транзита российского газа

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