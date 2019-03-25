Политика

На Украине оценили потери от прекращения транзита российского газаREGNUM 02:09

Бойко заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России. Медведчук отметил, что Россия остается главным торгово-экономическим партнером Украины. Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину истекает уже 1 января 2020 года.
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Эксперт оценил слова депутата Рады о последствиях потери транзита газа

RT на русском03:32

Названа сумма, которую Украина потеряет после прекращения транзита российского газа

Телеканал 360°вчера в 22:52

На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа

ФАНвчера в 19:19

В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Известиявчера в 20:47

Депутат Рады: При утрате транзита российского газа Украина потеряет $3-5 млрд

Росбалтвчера в 19:31

На Украине подсчитали убытки от потери транзита российского газа

URA.Ruвчера в 22:25

Депутат Рады рассказал о последствиях потери транзита российского газа

РИА Новостивчера в 19:02
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Происшествия

Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле

Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Политика

Советский разведчик рассказал об убийстве Рудольфа Гесса

Советский разведчик Георгий Санников считает, что нацистский преступник Рудольф Гесс не покончил с собой, а был убит.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Польше задержали экс-главу компании–владельца ТЦ «Зимняя вишня»

В Польше задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", где ровно год назад произошел пожар, унесший жизни 60 человек.
Обновлено в 02:46
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

В Москве арестовали водителя упавшего на такси грузовика

Обновлено в 02:46
Армия и оружие

Мантуров перечислил новые возможности крейсера «Адмирал Нахимов»

Завершаются ремонтные работы и модернизация атомного крейсера «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 03:31
Общество

Стало известно о климатических угрозах югу России

Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Технологии

У российских военных может появиться собственный мобильный оператор

MVNO «Воентелекома» будет работать на сетях Tele2, знают сотрудник одного из виртуальных операторов и совладелец другого.
Обновлено вчера в 16:41
Футбол

Португалия в борьбе за первую победу в отборе на Евро-2020, битва Франции и Исландии. Все трансляции 25 марта

Франция — Исландия Фото: © Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru Чемпионы мира сегодня проведут первый домашний матч в отборе на Евро-2020.
Обновлено в 02:02
Политика

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Общество

Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам

Обновлено в 00:30
Политика

S7 Space подтвердила отмену заказа на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на производство 12 ракет-носителей «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет расторгнут.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Российские футболисты обыграли сборную Казахстана

Российская футбольная сборная победила команду Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:56
Политика

Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией

В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Космос

Рогозин заявил о ценовом преимуществе «Союзов» перед Dragon 2

Полёт одного космонавта на корабле «Союз МС» будет стоить в два раза дешевле, чем на Dragon 2. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 03:27
Интернет

Telegram разрешил удалять всю переписку у себя и собеседника

Пользователи Telegram теперь могут удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах.
Обновлено в 01:28
Происшествия

В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту массового отравления

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»).
Обновлено вчера в 13:13
Футбол

Капелло назвал лучших игроков, которых он тренировал

Обновлено вчера в 06:52
Общество

Импорт детского питания в России оказался под угрозой

Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.
Обновлено в 01:59
Хоккей

Нападающий «Каролины» Свечников признан третьей звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:55
Футбол

Жота может стать игроком «Тоттенхэма»

Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота может стать игроком «Тоттенхэма».
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

Обновлено в 00:29
Политика

Турция не станет слушать США в вопросе покупки С-400, заявил Эрдоган

Обновлено вчера в 23:49
Политика

Итальянского журналиста не пустили на Украину

Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини в беседе с РИА Новости сообщил, что журналиста государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов президента, которые состоятся 31 марта.
Обновлено в 02:18
Общество

Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах

Средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах, указывают аналитики Nielsen.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Порошенко обвинили в убийстве собственного брата

Президента Украины Петра Порошенко украинские СМИ обвинили в убийстве его старшего брата Михаила.
Обновлено вчера в 10:19
Космос

Рогозин подсчитал цену сверхтяжелой ракеты

Обновлено в 03:42
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