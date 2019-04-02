Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского на выборахRT на русском 21:01

На Украине 31 марта прошёл первый тур президентских выборов. После обработки 95,72% бюллетеней лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский — он набирает 30,22% голосов. Действующий глава государства Пётр Порошенко получает 15,93%.
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Вадим Рабинович
Это все непринципиальные вопросы. Он не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте. Новый президент ничего не решит.
— Вадим Рабинович, украинский политикКомсомольская правда 20:47

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В Раде предсказали будущее Украины после избрания Зеленского

РЕН ТВ18:16

Рабинович предсказал последствия избрания Зеленского президентом Украины

Вести.Ru19:21

В Киеве назвали последствия избрания Зеленского президентом

News.ru19:16

В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского на выборах

Life.ru19:04

В Раде оценили последствия победы Зеленского на выборах

RT на русском21:01

В раде рассказали о последствиях победы Зеленского на выборах

Известия18:10

В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом

РИА Новости17:30
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
Происшествия

Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес

Мама Анастасии не одобрила брак дочери с Юлианом

Свадебное торжество прошло на высшем уровне. Одно лишь омрачало счастье молодых — мама певицы не благословила брак дочери.
Обновлено в 10:30
Баскетбол

«Локомотив-Кубань» в напряженной игре уступил «Химкам»

В Краснодаре завершился один из главных матчей месяца в Единой лиге ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимал подмосковные «Химки».
Обновлено в 17:34
Политика

Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении

Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 20:40
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ

Обновлено в 15:36
Политика

Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»

Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс «фейковых новостей» о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено в 18:09
Кино

Скончался российский актер Александр Васильев

Обновлено в 21:14
Политика

Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Обновлено в 07:00
Политика

На Украине появился первый регион с полностью посчитанными бюллетенями

По данным Центральной избирательной комиссии Украины, после подсчета 97,38% голосов в первом туре президентских выборов полностью посчитать все бюллетени удалось лишь в Полтавской области.
Обновлено в 20:01
Спорт

Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали

Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено в 07:44
Политика

Останемся соседями: россияне не стремятся к объединению с Белоруссией

Согласно исследованию ВЦИОМа, приуроченному ко Дню единения России и Белоруссии, россияне положительно оценивают нынешние связи двух стран.
Обновлено в 17:01
Политика

Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР

Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:16
Авто

13 компаний изменили цены на автомобили в России

Цены на легковые автомобили в России изменились у 13 компаний в марте текущего года.
Обновлено в 04:39
Наука

Ученые узнали, о чем сигнализируют CpG-светофоры в ДНК

Молекулярные биологи обнаружили, что необычные метки под названием "CpG-светофоры" почти полностью блокируют считывание генома.
Обновлено 29 марта в 18:21
Политика

Пенсионная реформа: решение КС РФ ударит по авторитету власти

Если Конституционный суд России признает пенсионную реформу правительства РФ законной, доверие граждан ко всем ветвям власти будет существенно подорвано.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы

Свекор герцогини Сассекской Меган Маркл принц Чарльз запретил ей надевать бриллиантовую тиару, принадлежавшую его покойной супруге принцессе Диане, пишет Daily Mail.
Обновлено в 18:20
Политика

Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился

Обновлено в 12:40
Происшествия

В Екатеринбурге разгромили офис представительства газеты «Коммерсантъ»

В Екатеринбурге неизвестные устроили погром в офисе регионального представительства одной из федеральных газет.
Обновлено в 07:21
Футбол

Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Происшествия

СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГ

Обновлено в 12:30
Происшествия

В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Экономика

Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США

В компании указали, что сейчас в Нью-Йорке работают семь крупнейших в мире центров по беспилотникам, несколько ключевых технологических университетов, ряд перспективных компаний-производителей и множество стартапов.
Обновлено в 20:07
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено в 09:32
Политика

Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы

Игор Гавирия сменит Луиса Мотту Домингеса на посту министра электроэнергетики Венесуэлы, в которой с начала марта наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.
Обновлено в 20:08
Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Политика

Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 12:01
Общество

Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше

В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено в 14:20
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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