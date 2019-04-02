Политика
В Раде оценили последствия победы ЗеленскогоРИА Новости вчера в 17:30
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
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Он может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора и СНБО. Это все непринципиальные вопросы. Он не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте.
— Вадим Рабинович, украинский политикГазета.Ru 02:46
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Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Обновлено вчера в 18:44
Транспорт
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажные тарифы
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых направлениях.
Обновлено в 00:07
Культура
Юлия Варшавская заняла должность главреда Forbes Life и Forbes Woman
Главным редактором Forbes Woman стала журналистка и продюсер документального кино Юлия Варшавская; она также сменила на посту главреда приложения о стиле жизни Forbes Life Андрея Золотова, возглавлявший весь российский Forbes во время конфликта редакции издания с бывшим владельцем Александром Федотовым.
Обновлено в 03:13
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
Валерия трогательно поздравила Иосифа Пригожина с юбилеем
Сразу же после полуночи супруга звезды Валерия поспешила поздравить именинника с первым большим юбилеем, трогательно отметив, что в первую очередь поздравляет себя.
Обновлено вчера в 17:57
Недвижимость
Российские новостройки продолжают дорожать
Самым дорогим российским городом по-прежнему остается Москва: средняя квартира в столичной новостройке обойдется в 12 миллионов рублей.
Обновлено в 03:20
Хоккей
Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400
Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий
В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Экономика
Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян
Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Сотрудница полиции в Москве случайно выстрелила в себя из пистолета
"2 апреля сотрудница ОМВД по району Арбат, находясь в оружейной комнате отдела, в результате неосторожного обращения со служебным оружием (пистолет ПМ), причинила себе огнестрельное ранение", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:32
Общество
Кириллу Серебренникову продлили домашний арест
Обновлено в 02:43
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Компания Пригожина подала на Навального в суд
Обновлено вчера в 08:10
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Божена Рынска сообщила о смене фамилии
Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Прикамье в ДТП с автобусом и двумя грузовиками погиб человек
В Пермском крае при столкновении двух грузовиков и автобуса погиб человек.
Обновлено в 02:08
Экономика
Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые профессии
Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки — они получают от 100 тысяч рублей.
Обновлено в 00:17
Экономика
Хорватская компания Agrokor прекратила существование
Крупнейшая частная компания Хорватии по производству продуктов питания и розничной торговле Agrokor ("Агрокор") прекратила свое существование.
Обновлено в 00:40
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Общество
Особняк в стиле модерн на проспекте Мира отреставрируют
Объект культурного наследия регионального значения построен в стиле модерн. Его форма асимметрична и нехарактерна для усадебных особняков.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Китай рассмотрит возможность закупок российских Су-57
По данным издания, КНР «в ближайшие два года рассмотрит перспективы продолжения закупок российских истребителей Су-35 и их сборки на территории Китая, а также возможность приобретения российских истребителей Су-57».
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия
Племянницу Скрипаля побили в Ярославле
Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
Обновлено в 03:33
Политика
Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин
Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Жителя Абакана поместили в психбольницу за убийство кошки
В Абакане сотрудники полиции задержали местного жителя, который при свидетелях жестоко убил кошку.
Обновлено в 03:00