Политика

В Раде оценили последствия победы ЗеленскогоРИА Новости вчера в 17:30

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
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Вадим Рабинович
Он может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора и СНБО. Это все непринципиальные вопросы. Он не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте.
— Вадим Рабинович, украинский политикГазета.Ru 02:46

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В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского

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В Раде оценили последствия победы Зеленского

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В раде рассказали о последствиях победы Зеленского на выборах

Известиявчера в 18:10

В Раде оценили последствия победы Зеленского на выборах

RT на русскомвчера в 21:01
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Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
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Экс-офицера Минобороны приговорили к 19 годам колонии за участие в ИГ

Обновлено в 03:38
Экономика

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Обновлено вчера в 18:44
Транспорт

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажные тарифы

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых направлениях.
Обновлено в 00:07
Культура

Юлия Варшавская заняла должность главреда Forbes Life и Forbes Woman

Главным редактором Forbes Woman стала журналистка и продюсер документального кино Юлия Варшавская; она также сменила на посту главреда приложения о стиле жизни Forbes Life Андрея Золотова, возглавлявший весь российский Forbes во время конфликта редакции издания с бывшим владельцем Александром Федотовым.
Обновлено в 03:13
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
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Валерия трогательно поздравила Иосифа Пригожина с юбилеем

Сразу же после полуночи супруга звезды Валерия поспешила поздравить именинника с первым большим юбилеем, трогательно отметив, что в первую очередь поздравляет себя.
Обновлено вчера в 17:57
Недвижимость

Российские новостройки продолжают дорожать

Самым дорогим российским городом по-прежнему остается Москва: средняя квартира в столичной новостройке обойдется в 12 миллионов рублей.
Обновлено в 03:20
Хоккей

Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:38
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400

Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий

В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Экономика

Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян

Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Транспорт

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Сотрудница полиции в Москве случайно выстрелила в себя из пистолета

"2 апреля сотрудница ОМВД по району Арбат, находясь в оружейной комнате отдела, в результате неосторожного обращения со служебным оружием (пистолет ПМ), причинила себе огнестрельное ранение", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:32
Общество

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Обновлено в 02:43
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие

Трое пакистанских солдат погибли при обстреле со стороны Индии

Обновлено в 02:26
Общество

Компания Пригожина подала на Навального в суд

Обновлено вчера в 08:10
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Общество

Божена Рынска сообщила о смене фамилии

Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В Прикамье в ДТП с автобусом и двумя грузовиками погиб человек

В Пермском крае при столкновении двух грузовиков и автобуса погиб человек.
Обновлено в 02:08
Экономика

Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые профессии

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки — они получают от 100 тысяч рублей.
Обновлено в 00:17
Экономика

Хорватская компания Agrokor прекратила существование

Крупнейшая частная компания Хорватии по производству продуктов питания и розничной торговле Agrokor ("Агрокор") прекратила свое существование.
Обновлено в 00:40
Политика

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия

Задержано иностранное судно, незаконно ловившее крабов в Японском море

Обновлено в 03:08
Общество

Особняк в стиле модерн на проспекте Мира отреставрируют

Объект культурного наследия регионального значения построен в стиле модерн. Его форма асимметрична и нехарактерна для усадебных особняков.
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Армия и оружие

Китай рассмотрит возможность закупок российских Су-57

По данным издания, КНР «в ближайшие два года рассмотрит перспективы продолжения закупок российских истребителей Су-35 и их сборки на территории Китая, а также возможность приобретения российских истребителей Су-57».
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия

Племянницу Скрипаля побили в Ярославле

Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
Обновлено в 03:33
Политика

Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин

Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.
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Происшествия

Жителя Абакана поместили в психбольницу за убийство кошки

В Абакане сотрудники полиции задержали местного жителя, который при свидетелях жестоко убил кошку.
Обновлено в 03:00
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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