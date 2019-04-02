Политика
В Раде оценили последствия победы ЗеленскогоРИА Новости вчера в 17:30
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
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Он может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора и СНБО. Это все непринципиальные вопросы. Он не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте.
— Вадим Рабинович, украинский политикГазета.Ru 02:46
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Политика
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Политика
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Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено в 06:38
Футбол
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Больше всего на услуги агентов потратил «Спартак» (более 9 миллионов евро), на втором месте – ЦСКА (почти 4 миллиона евро), на третьем – «Зенит» (около 3 миллионов евро).
Обновлено в 06:24
Политика
Порошенко выиграл выборы среди украинской диаспоры за рубежом
По окончательным результатам первого тура выборов президента Украины на зарубежных участках победил действующий президент страны Порошенко, второе место у комика Зеленского.
Обновлено в 03:17
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Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
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Политика
МИД РФ посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине
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Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
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Общество
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Обновлено в 06:15
Кино
Семья Юлии Началовой не поддержала идею съёмок фильма о певице
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Обновлено в 05:17
Происшествия
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Рейсовый автобус, на котором дети ехали в школу, врезался в дерево в Германии, 20 человек пострадали, сообщила в Facebook полиция города Падерборн в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Обновлено в 05:37
Здоровье
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По словам руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академика РАН Вадима Покровского, ВИЧ-инфицированы 1,2% взрослого населения страны (15−49 лет), больше всего больных СПИДом среди граждан активного возраста 35−39 лет.
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Экономика
Суд арестовал Малый гостиный двор по делу о банкротстве
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Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
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В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»
Российская академия наук будет ходатайствовать перед руководством РФ о награждении государственными наградами участников уникального научного проекта "Радиоастрон", заявил президент РАН Александр Сергеев.
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Экономика
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Президент РФ Владимир Путин в середине марта заявил на съезде РСПП, что ставки по ипотеке в ближайшей перспективе должны опуститься до 8%, а к 2024 году - ниже этого показателя.
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Происшествия
В Петербурге найден мертвым топ-менеджер крупной строительной компании
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Как ЦСКА сам себе создаёт проблемы в финале Западной конференции
Поражение в третьем матче финала Запада от СКА наверняка невероятно расстроило Игоря Никитина.
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