Политика

В Раде оценили последствия победы ЗеленскогоРИА Новости вчера в 17:30

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
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Вадим Рабинович
Он может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора и СНБО. Это все непринципиальные вопросы. Он не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте.
— Вадим Рабинович, украинский политикГазета.Ru 02:46

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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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