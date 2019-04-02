Политика
В Раде оценили последствия победы ЗеленскогоРИА Новости вчера в 17:30
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
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Он может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора и СНБО. Это все непринципиальные вопросы. Он не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте.
— Вадим Рабинович, украинский политикГазета.Ru 02:46
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