Политика
В Раде оценили последствия от потери транзита российского газаГазета.Ru 03:19
В Верховной Раде оценили потери украинской экономики от прекращения транзита российского газа через ГТС страны. По оценке депутатов, Киев в этом случае не досчитается не менее $3–5 млрд.
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Страна потеряет минимум три — пять миллиардов долларов. Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти, и что с нами будет? На чем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше.
— Вадим Рабинович, украинский политикАргументы и Факты 07:19
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