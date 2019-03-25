Политика

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газаГазета.Ru 03:19

В Верховной Раде оценили потери украинской экономики от прекращения транзита российского газа через ГТС страны. По оценке депутатов, Киев в этом случае не досчитается не менее $3–5 млрд.
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Вадим Рабинович
Страна потеряет минимум три — пять миллиардов долларов. Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти, и что с нами будет? На чем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше.
— Вадим Рабинович, украинский политикАргументы и Факты 07:19
с чего всё началось
Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил
, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
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