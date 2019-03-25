В Раде оценили последствия от потери транзита российского газаГазета.Ru 03:19

с чего всё началось

Страна потеряет минимум три — пять миллиардов долларов. Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти, и что с нами будет? На чем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше.

В Верховной Раде оценили потери украинской экономики от прекращения транзита российского газа через ГТС страны. По оценке депутатов, Киев в этом случае не досчитается не менее $3–5 млрд.

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа

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