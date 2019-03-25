Политика
В Раде оценили последствия от потери транзита российского газаГазета.Ru 03:19
В Верховной Раде оценили потери украинской экономики от прекращения транзита российского газа через ГТС страны. По оценке депутатов, Киев в этом случае не досчитается не менее $3–5 млрд.
Читать в источнике
Оценить184
Страна потеряет минимум три — пять миллиардов долларов. Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти, и что с нами будет? На чем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше.
— Вадим Рабинович, украинский политикАргументы и Факты 07:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Культура
Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла Серебренникова
Обновлено в 08:22
Происшествия
Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию
«Малиновский поскользнулся при выходе из автомобиля и упал, его экстренно госпитализировали в реанимацию», — рассказал один из собеседников.
Обновлено в 05:41
Спорт
Россия попросит FIS изменить правила после инцидента с Белоруковой
Российская сторона намерена обратиться в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с просьбой изменить правила после инцидента с Юлией Белоруковой и шведкой Фридой Карлссон во время спринтерской гонки на финальном этапе Кубка мира в канадском Квебеке.
Обновлено в 07:22
Экономика
«Русагро» создала дочернюю структуру в Гонконге
Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, создала дочернюю структуру в Гонконге, следует из годового отчета компании.
Обновлено в 09:08
Политика
Бывший сотрудник СБУ: Киев планировал большие жертвы в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, который с мая 2014 года работал в центральном аппарате штаба АТО, рассказал, что изначально Киев предполагал большое число жертв среди населения Донбасса, после чего их хотели объявить пособниками террористов, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 05:50
Экономика
В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль
Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:14
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов
По данным СМИ, Порошенко, в случае победы на выборах президента, хочет предложить первый номер списка своей партии премьеру Владимиру Гройсману.
Обновлено в 09:01
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Политика
Президент Турции предложил превратить собор Святой Софии в мечеть
После покорения Константинополя турецкими войсками в 1453 году собор был превращен в мечеть.
Обновлено в 04:56
Общество
Алексей Текслер первым делом в Челябинске посетил сквер
Первым пунктом ознакомительной поездки по Челябинску временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера стал сквер на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала, расположенный в Курчатовском районе города.
Обновлено в 06:45
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Политика
В МИД оценили итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве»
В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг опубликованного Минюстом США краткого содержания итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 08:19
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Экономика
Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Происшествия
На Урале бывший охранник застрелил двух женщин из-за ребенка
В Челябинской области выясняют обстоятельства двойного убийства в поселке Урожайный, где 25-летний мужчина застрелил мать бывшей жены и ее знакомую, чтобы забрать своего ребенка.
Обновлено в 04:55
Спорт
Васильева: я весь сезон с астмой отбегала, но TUE не оформила
Российская биатлонистка Маргарита Васильева сообщила, что не стала оформлять терапевтическое исключение на приём запрещённых препаратов, несмотря на диагностированную у неё астму.
Обновлено в 08:41
Наука
Первый тираннозавр Скотти является самым крупным представителем вида
Ранее самым большим тираннозавром, найденным в современности, считался представитель вида весом 8,4 тонны.
Обновлено 23 марта в 09:13
Происшествия
Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева передано в суд
«В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения»,— сообщили в МВД.
Обновлено в 04:05
Общество
RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон
Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Авто
Aston Martin показал первый тизер нового DBS GT Zagato
DBS GT Zagato будет построен на основе показанного в июне прошлого года Aston Martin DBS Superleggera, под капотом которого находится 725-сильный 5,2-литровый турбоагрегат V12 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Обновлено в 07:00
Политика
Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.
Обновлено в 06:30
Футбол
Джано получил травму. Футболист не сыграет за Грузию против Ирландии
Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе получил травму после матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Швейцарии (0:2), информирует официальный сайт национальной команды.
Обновлено в 03:41
Общество
К «ВКонтакте» подали новый иск за передачу МВД данных пользователей
Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева, Алексей Бояров и Михаил Тихонов обвиняют «ВКонтакте» в передаче без их согласия персональных данных татарстанскому Центру по противодействию экстремизму (Центр «Э»). Соответствующее заявление они направили в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:22
Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41