Политика

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газаГазета.Ru 03:19

В Верховной Раде оценили потери украинской экономики от прекращения транзита российского газа через ГТС страны. По оценке депутатов, Киев в этом случае не досчитается не менее $3–5 млрд.
Читать в источнике
Вадим Рабинович
Страна потеряет минимум три — пять миллиардов долларов. Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти, и что с нами будет? На чем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше.
— Вадим Рабинович, украинский политикАргументы и Факты 07:19
с чего всё началось
Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил
, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
РБК01:59

Подробнее о событии

В Раде предсказали потерю $5 млрд при прекращении транзита газа из РФ

Известия09:44

В Госдуме ответили на заявление Рады о последствиях потери транзита газа

Российская газета08:38

Депутат Рады рассказал о последствиях потери транзита российского газа

РИА Новостивчера в 19:02

В Госдуме отреагировали на «страх» Киева лишиться транзита газа из России

Газета.Ru08:21

Эксперт прокомментировал слова депутата Рады о последствиях потери транзита газа

RT на русском07:20

На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа

ФАНвчера в 19:19

Эксперт рассказал о возможности Украины сохранить транзит российского газа

Телеканал 360°09:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд

Обновлено в 10:09
Футбол

РПЛ перенесла матчи «Локомотив» — «Енисей» и «Спартак» — «Рубин»

После 20 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице третье место, «Спартак» — на пятой строчке, «Рубин» — на седьмой, а «Енисей» занимает последнее место.
Обновлено в 07:36
Футбол

«Реал» предложит за Мбаппе рекордную сумму

Мадридский «Реал» собирается предложить ПСЖ 280 миллионов евро за переход нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает France Football.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика

Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией вырос

Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией по результатам прошлого года достиг отметки почти в 11 миллионов долларов, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено в 10:07
Общество

Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов

Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов.
Обновлено в 10:10
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Энергетика

Киев предложил заказчикам из ЕС аренду в украинских ПХГ

Киев в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через украинскую территорию предложил заказчикам из ЕС около 12 млрд кубометров объёма хранения в подземных газовых хранилищах.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска

В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).
Обновлено в 09:35
Политика

Еврокомиссия завершила подготовку к «жесткому» Brexit

Добавляется, что в случае реализации «жесткого» сценария Великобритания станет третьей страной, которая выйдет из Евросоюза без переходных механизмов, которые предусматриваются соглашением.
Обновлено в 07:40
Политика

Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:07
Политика

Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.
Обновлено в 00:03
Происшествия

На американской военной базе в Японии прогремел взрыв

Обновлено вчера в 23:47
Политика

В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.
Обновлено в 08:49
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле

Обновлено в 06:45
Армия и оружие

National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе

Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.
Обновлено в 08:07
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
Обновлено в 05:40
Общество

Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике

Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Политика

СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине

Например, погибшие командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный как Гиви (погиб в Макеевке 8 феврала 2017 года), и экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, погибший от взрыва 31 августа прошлого года.
Обновлено в 08:28
Здоровье

Комбинат питания «Конкорд» получил лицензию на работу с опасными вирусами

Комбинат питания «Конкорд», который связывают с ресторатором и бизнесменом Евгением Пригожиным, получил лицензию на работу в области исследования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-модифицированных вирусов и микроорганизмов.
Обновлено в 08:21
Общество

Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Политика

Суд отменил решение ЦК КПРФ о передаче думского мандата Грудинину

Мещанский суд Москвы признал незаконным решение ЦК КПРФ о передаче думского мандата, ставшего вакантным после смерти Жореса Алферова, экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.
Обновлено 23 марта в 09:18
Экономика

Совет Федерации поддержал закон о доиндексации пенсий в России

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате принять поправки, предусматривающие введение доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 09:52
Экономика

Минфин предложил увеличить минимальную цену на шампанское

Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену на шампанское с 164 рублей за 0.75 литра до 204 рублей.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Боевики открыли огонь по окраине Алеппо

Обновлено в 10:08
Общество

Минобрнауки получило эмблему с совой

Министерство образования и науки России получило новый геральдический знак, на котором изображена сова.
Обновлено в 10:36
Технологии

Модуль для мобильной связи на основе УФ-каналов разработали в БелГУ

"Использование УФ-канала связи с переотражением на основе технологии MIMO (метод пространственного кодирования сигнала - ИФ) позволит работать в условиях сложного рельефа, наличия помех и препятствий прохождению сигнала", – пояснил заместитель директора института инженерных и цифровых технологий по научной и инновационной деятельности НИУ "БелГУ" Сергей Лазарев.
Обновлено в 11:18
Технологии

В России появится специальный сотовый оператор для военных

Новый оператор сотовой связи появится в России.
Обновлено в 09:17
Футбол

Джано Ананидзе спас жизнь сопернику в матче отбора Евро-2020

Обновлено в 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное