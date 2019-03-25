В Раде оценили последствия от потери транзита российского газаРБК 01:59

с чего всё началось

Страна потеряет минимум три — пять миллиардов долларов. Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти, и что с нами будет? На чем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше.

Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа

Футбол «Ювентус» заинтересован в услугах Варана Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан может перейти в «Ювентус».

Авто Объявлены цены на обновленный Mazda CX-9 Обновленный CX-9 получил расширенный список доступного оборудования, который теперь включает семидюймовый дисплей в комбинации приборов, вентиляцию передних сидений и безрамочное внутреннее зеркало.

Культура Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста России Певец Дима Билан, который стал заслуженным артистом России, пришел на церемонию на костылях.

Авто АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4 Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.

Политика Киев предложил Москве поменять 25 арестованных россиян на украинцев Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу и вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает осуществить обмен заключенными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 задержанных в России граждан Украины на такое же число россиян.

Авто «КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23% Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.

Экономика Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Хоккей Умер хоккейный тренер Владимир Мариничев На 67-м году жизни умер хоккейный тренер Владимир Мариничев. Об этом сообщает пресс-служба «Атланта».

Экономика «Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.

Спорт Чемпионка ОИ войдет в тренерский штаб сборной России по биатлону Замглавы организации заявил, что на сборах перед предстоящим сезоном с женской командой будет работать олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира Альбина Ахатова.

Футбол «Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матче Футболисты «Локомотива» и «Уфы» сыграли вничью в товарищеском матче. В составе уфимцев отличились Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов.

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Здоровье Больные раком мозга назвали симптомы, которые они игнорировали Королевский колледж Лондона представил любопытные исследования, в которых приводятся симптомы, которым пациенты сначала не придавали значения, а позднее у них диагностировали рак мозга.

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Общество RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.

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Армия и оружие Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.

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Происшествия В Екатеринбурге задержали пенсионера-педофила Полицейские Екатеринбурга задержали пенсионера, который нападал на маленьких девочек в микрорайоне Заречном.

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Политика В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".

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