В Раде оценили последствия от потери транзита российского газаРБК 01:59

с чего всё началось

Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа

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