Политика
В Раде оценили экономические потери от сокращения экспорта в РоссиюТК Звезда 03:53
Украина за последние пять лет потеряла на экспорте в Россию примерно 75-80 миллиардов долларов. Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский в эфире телеканала «Наш» заявил, что государство потеряло около 80 миллиардов долларов за пять лет от сокращения торговли с Российской Федерацией.
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Экономика
Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке
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Загадочное стекло происходит с востока пустыни Сахара и образовалось около 28,5 миллионов лет назад.
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Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом в районе пирамид, ранения получили 14 человек, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:03
Футбол
«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром», несмотря на дубль Месси
Каталонская «Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче заключительного 38-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 12:09
Музыка
Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»
Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
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Политика
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Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем
Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Делайте, как мы сказали: Брюссель получил ультиматум от Вашингтона
Все больше европейцев осознают: держать ядерное оружие американцев у себя под боком - не самая лучшая идея.
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Кино
Якутские фанаты «Игры престолов» передадут Мартину «народный Оскар»
Помощница автора цикла романов «Песнь льда и пламени», который лег в основу знаменитого сериала «Игра престолов», Джорджа Мартина Дженнифер Северанс сообщила о том, что в скором времени ему будет вручен так называемый «народный Оскар» от якутских фанатов.
Обновлено в 06:36
Общество
Украденный мост: В Киеве готовят к открытию архитектурное чудо. Фоторепортаж
Обновлено в 01:05
Происшествия
«Шиес-дайджест». Беломорканал напоминает
Следовательно, информация по назначению больше всего напоминала отвлекающий манёвр: чтобы северяне, а вместе с ними - уже чуть ли не все россияне, перестали следить за Шиесом и «выпустили» протестный пар.
Обновлено в 03:03
Политика
Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского
Торжественное заседание Верховной рады Украины по случаю инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится в понедельник в 10:00 мск.
Обновлено в 08:18
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Футбол
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов
Что касается ЦСКА, то у них 48 баллов. Таким образом, "Краснодар" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.
Обновлено в 11:55
Общество
В Кронштадте восстановили первый советский морской робот
Специалисты завершили в Кронштадте восстановление одного из первых советских морских роботов, который в 1980-х годах позволял проводить обследование затонувших объектов и заводить шланг с воздухом в подлодки, терпящие бедствие.
Обновлено в 07:29
Политика
Скандал со Штрахе: прокуратура не нашла на видео состава преступления
Прокуратура Австрии не нашла состава преступления в ранее опубликованном видео, которое может стоить политической карьеры лидеру Австрийской партии свободы (АПС) и со вчерашнего дня бывшему вице-канцлеру Хайнцу-Кристиану Штрахе, сообщило радио "ое-1".
Обновлено в 11:55
Общество
Парад поездов в московском метро увидели свыше 450 тысяч пассажиров
"Парад поездов на Кольцевой линии московского метро в субботу, 18 мая, посмотрели более 450 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:29
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено вчера в 15:08
Здоровье
Первый российский детский центр протезирования открылся в Подмосковье
В подмосковной Рузе открылся первый в России детский центр протезирования «Хочу ходить».
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка
В Ставрополе двух маленьких девочек, которые жили в замусоренной квартире, из больницы передали бабушке и дедушке.
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Политика
Порошенко отправил в отставку детского омбудсмена Кулебу
Президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку детского омбудсмена Николая Кулебу. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Обновлено в 08:48
Политика
Порошенко опубликовал прощальное обращение к соотечественникам
«Особенно хотел бы поклониться защитникам Украины за право, возможность и честь быть Верховным Главнокомандующим», - написал Порошенко.
Обновлено в 12:00
Экономика
Греф назвал 2019 годом раскачки для российской экономики
Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует в 2019 году слабый рост ВВП России, вместе с тем, по его мнению, начало реализации нацпроектов в текущем году заложит основы для ускорения экономической динамики в РФ в последующие годы.
Обновлено в 09:13
Здоровье
Британские хирурги прооперировали ребенка в утробе матери
Обновлено в 10:32
Гаджеты
В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei
В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено в 05:35
Авто
Составлен рейтинг самых популярных версий Lada Vesta на рынке РФ
Обновлено в 07:00
Происшествия
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав
Обновлено в 08:20
Хоккей
Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
Общество
Кадыров поздравил Беглова с днем рождения
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова, которому 19 мая исполнилось 63 года.
Обновлено в 11:38