Политика

В Раде оценили экономические потери от сокращения экспорта в РоссиюТК Звезда 03:53

Украина за последние пять лет потеряла на экспорте в Россию примерно 75-80 миллиардов долларов. Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский в эфире телеканала «Наш» заявил, что государство потеряло около 80 миллиардов долларов за пять лет от сокращения торговли с Российской Федерацией.
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Единственным серьёзным конкурентом гиганта Microsoft остаётся Grand Theft Auto V, тираж которой недавно достиг 110 млн копий.
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