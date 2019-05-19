Политика
В Раде оценили экономические потери от сокращения экспорта в РоссиюТК Звезда 03:53
Украина за последние пять лет потеряла на экспорте в Россию примерно 75-80 миллиардов долларов. Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский в эфире телеканала «Наш» заявил, что государство потеряло около 80 миллиардов долларов за пять лет от сокращения торговли с Российской Федерацией.
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