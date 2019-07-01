Политика
Зеленский попросил главу правительства Украины наказать КлимкинаРБК 07:29
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе правительства страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба главы государства.
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Климкина могут привлечь к дисциплинарной ответственности по запросу Зеленского
Rambler News Service07:02
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