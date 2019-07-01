с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе правительства страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба главы государства.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Армия и оружие Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".

Наука На Земле резко увеличилась скорость вымирания насекомых Оказалось, что за весь период наблюдения с 1994 года общая биомасса насекомых упала на 76 процентов.

Армия и оружие Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети Пожар на месте падения неизвестного объекта на территории Северного Кипра сняли на видео очевидцы.

Армия и оружие CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард» Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.

Происшествия В Гонконге демонстранты штурмуют Законодательное собрание В Гонконге из-за массовых акций протеста эвакуировано здание Законодательного собрания.

Политика Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.

Политика МИД отложил отмену виз для граждан Грузии Российское Министерство иностранных дел вело переговоры с грузинскими властями об отмене визового режима для въезда в РФ.

Космос Heracles изучит поверхность Луны перед высадкой людей Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне NASA выбрало три коммерческие компании, который доставят на поверхность Луны первые грузы в рамках программы Artemis.

Наука Структура белого вещества мозга предсказала удовольствие от музыки Результаты работы ученых, во-первых, поддерживают уже существующие данные о том, что способность к получению удовольствия от музыки напрямую связана с функциональной связностью между отделами сенсорной системы и системы вознаграждения, а во-вторых, говорят о том, что само удовольствие зависит и от анатомических особенностей головного мозга.

Общество Полное солнечное затмение накроет Землю 2 июля Землю со 2 июля ожидает череда солнечных и лунных затмений, которые увидят жители Аргентины, Чили и Южной Америки.

Происшествия Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев поздравил младшего брата с днем рождения Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев поздравил своего младшего брата Евгения Нагиева с 48-летием.

Экономика Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.

Политика Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии, и заявила, что больше никогда не будет выступать в России.

Общество Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.

Кино «Человек-паук: Вдали от дома» выходит на российские экраны Кстати, еще до российского и даже американского релиза фильм уже успел побить всех конкурентов в международном прокате, собрав внушительную кассу в азиатском регионе.

Шоу-бизнес Галкин ответил на вопрос о здоровье Пугачевой Хотя день был ветреный, на видео можно расслышать разговор Пугачевой с Галкиным, а также возгласы их детей.

Авто GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.

Футбол Дортмундская «Боруссия» подписала воспитанника «Барселоны» Правый защитник Матеу Морей перешел в дортмундскую "Боруссию". С 19-летним игроком подписан контракт на пять лет.

Происшествия Трое шахтёров погибли в результате подземного толчка в Польше Трое горняков погибли 1 июля на юге Польши в результате подземного толчка в шахте.