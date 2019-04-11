Политика
В Раде объяснили, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТОРИА Новости вчера в 22:50
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе. По его словам, сейчас нет шансов вступить в альянс, потому что страна не соответствует стандартам организации.
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Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Обновлено вчера в 03:40
Политика
Соловьев уроком истории поставил на место американца, приписавшего США обе победы над Германией
Известный ведущий Владимир Соловьев преподал урок истории эксперту из США, заявившему, что Европа и Россия дважды не смогли победить Германию без Америки.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия
На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit
Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
Обновлено вчера в 19:10
Хоккей
«Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Красноярца отправили на 3 года в колонию за лжеминирование вокзала
Суд учел раскаяние виновника и тот факт, что преступление мужчина совершил впервые, ранее же в каких-либо грубых нарушениях закона замечен не был.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Пьяных водителей хотят приравнять к убийцам
Госдума хочет приравнять аварии, в которых по вине пьяных водителей погибли люди, к умышленным убийствам.
Обновлено 09 апреля в 00:15
Гаджеты
Huawei представила ноутбук с Snapdragon 850 и ОС Windows 10
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
Обновлено вчера в 03:19
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова устроила зажигательные танцы в студии у Аллы Довлатовой
После эфира звезда исполнила зажигательный танец, фрагмент которого выложила в Instagram.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено вчера в 02:45
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено вчера в 17:49
Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Следствие просит перевести под домашний арест Майкла Калви
Следственный комитет (СК) России просит суд перевести из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:34
Экономика
Крупнейшие банки США искали у своих клиентов российские деньги
Крупнейшие кредитные организации США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов на предмет возможных признаков отмывания денег, поступающих из России.
Обновлено вчера в 23:06
Гаджеты
Пользователи смартфонов Samsung бегут на Google Pixel 3 и OnePlus 6T
Как оказалось, более половины (51%) покупателей смартфонов Google Pixel 3 до этого пользовались смартфонами Samsung.
Обновлено 09 апреля в 14:14
Музыка
Хедлайнером «Голоса кочевников» в Бурятии может стать «Мельница»
Обновлено 09 апреля в 04:26
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Обновлено вчера в 22:26
Шоу-бизнес
Принц Уильям намерен подать в суд на обвинившее его в измене издание
Принц Уильям намерен подать в суд на издание In Touch, которое первым из британских таблоидов опубликовало статью о его любовных отношениях якобы с одной из подруг супруги Роуз Ханбери.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне
Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
Обновлено вчера в 19:43
Наука
Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции
«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
Обновлено вчера в 10:29
Общество
Тайванчик раскрыл источники своего дохода
Тохтахунов в российских и западных СМИ упоминается как один из крупнейших криминальных авторитетов России.
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие
Украина может стать «Троянским конем» в войне США и России
Украина может стать американским «Троянским конем» в прогнозируемой войне США против России.
Обновлено в 00:18
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Экономика
Самозанятым пообещали надзорные каникулы
Сами самозанятые назвали важнейшей проблемой блокировку счетов банками — для ее решения Антон Силуанов попросил разработать механизм подтверждения их доходов данными ФНС.
Обновлено вчера в 18:47
Игры
Albion Online стала условно-бесплатной
Студия Sandbox Interactive, как и обещала, сделала бесплатной свою онлайновую ролевую игру Albion Online.
Обновлено вчера в 16:07
Армия и оружие
Истребители НАТО перехватили гражданский лайнер над Черногорией
Обновлено вчера в 17:36