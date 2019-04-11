Политика

В Раде объяснили, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТОРИА Новости вчера в 22:50

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе. По его словам, сейчас нет шансов вступить в альянс, потому что страна не соответствует стандартам организации.
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Почему Украину не ждут в ЕС, объяснил депутат Рады

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Вадим Зиновьевич Рабинович
Украинский политик
Украинский политический деятель, филантроп, телеведущий. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Оппозиционный блок», кандидат в президенты Украины на выборах 2014 года, президент Всеукраинского еврейского конгресса.
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