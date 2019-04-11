В Раде объяснили отсутствие у Украины шансов на вступление в ЕС и НАТОRT на русском вчера в 23:14

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Депутат Верховной рады, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала NewsOne, что у Украины «нет шансов» вступить в НАТО и ЕС.

В Раде объяснили отсутствие у Украины шансов на вступление в ЕС и НАТО

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