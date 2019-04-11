Политика
В Раде объяснили отсутствие у Украины шансов на вступление в ЕС и НАТОRT на русском вчера в 23:14
Депутат Верховной рады, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала NewsOne, что у Украины «нет шансов» вступить в НАТО и ЕС.
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В НАТО нас никто не брал, не берет и не будет брать. Об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока. НАТО, согласно своему уставу, не может взять страну, которая имеет неразрешенные конфликты. Поэтому шансов вступить в эту организацию у нас нет.
— Вадим Рабинович, украинский политикФАН 00:52
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