Политика

В Раде объяснили, как Порошенко рассорил Украину с НАТОГазета.Ru 03:23

Президент Украины Петр Порошенко рассорил страну с рядом стран НАТО из-за проведения коррупционных схем при продажах оружия, рассказал депутат Верховной рады Андрей Билецкий.
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с чего всё началось
В эфире «Четвёртого канала
» Билецкий рассказал о том, что у стран Варшавского договора имеется огромное количество советского оружия, которое не подходит под стандарты Североатлантического альянса.
Аргументы и Факты03:31

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В Раде объяснили, как Порошенко рассорил Украину с НАТО

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СФ оценил отказ НАТО продавать Украине дешёвое оружие

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Депутат Рады рассказал, как Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО

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REGNUM00:31
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:44, Ашберн
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Руководство Евросоюза запретило Польше строить канал на балтийском побережье – на границе с Калининградской областью - без одобрения Европейской комиссии, передает РИА "Новости" со ссылкой на чиновников ЕС.
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Андрей Евгеньевич Билецкий
Украинский политик
Украинский политический деятель, руководитель расистских и неонацистских организаций «Патриот Украины» и Социал-Национальной Ассамблеи, входивших в Правый сектор, идеолог «социал-национализма», бывший руководитель силового блока Правый сектор-Восток. Командир полка «Азов» с 17 сентября 2014 года, входящего в состав Национальной гвардии Украины. Полк известен тем, что многие его члены придерживаются неонацистских и праворадикальных взглядов, имея в своём составе в том числе выходцев из организаций, которые возглавляет Билецкий. Подполковник. Прозвище - «Белый вождь». Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, внефракционный.
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