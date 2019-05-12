Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов РоссииРИА Новости вчера в 21:25
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России. Об этом говорится на сайте партии действующего президента страны.
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Авто
Компания Evolve показала гонку BMW M5 F10 и Audi C7 RS6 Avant
Обновлено вчера в 04:03
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Почему уезжают из Омска и как задержать их здесь (полный текст)
Кто уезжает из региона К сожалению, и областные, и городские чиновники проигнорировали пресс-конференцию.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Преемница Меркель отказалась от поста канцлера ФРГ
Сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не планирует занимать пост канцлера ФРГ до 2021 года.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
В жилом доме в Ростовской области взорвался газ
В двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие
Солдаты НАТО погибли в результате взрыва в Латвии
Обновлено вчера в 09:34
Общество
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Хоккей
«Сан-Хосе» победил «Сент-Луис» в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ
"Сан-Хосе" обыграл "Сент-Луис" со счетом 6:3 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В тайных захоронениях в Мексике обнаружили тела 35 человек
Тела в общей сложности 35 человек обнаружены в трех тайных захоронениях в мексиканском штате Халиско, заявил прокурор штата Херардо Октавио Солис.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары
Дональд Трамп объявил, что другие страны могут избежать пошлин в том случае, если начнут производить товары на территории США.
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Алсу пришла к Галкину после скандала на детском «Голосе»
Обновлено вчера в 17:55
Общество
В Омске похолодает до 0 градусов и вновь пойдет снег
К началу новой рабочей недели погода в Омской области испортится — ночная температура вновь упадет до нулевого значения, местами пойдет снег, а ветер поменяет направление на северное, сообщили синоптики ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
Ингушского активиста Нальгиева доставили из Минска в Нальчик
Ингушского активиста Нальгиева доставили из Минска в Нальчик Магас, 11 мая.
Обновлено вчера в 09:41
Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП
Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Недвижимость
Жилье на вторичном рынке выросло в цене
Жилье на вторичном рынке выросло в цене На фоне активизации спроса и роста цен на новостройки средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась практически во всех крупных городах России.
Обновлено вчера в 04:22
Культура
Средняя дочь Валерия Меладзе посмеялась над Алсу и Зеленским
Обновлено вчера в 02:25
Транспорт
В Лондоне появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы
Двухэтажные городские автобусы, работающие на водородных топливных элементах, впервые появятся на улицах Лондона в 2020 году.
Обновлено вчера в 12:52
Политика
Киевский суд отказался заблокировать закон об украинском языке
В конце апреля Лайф сообщал, что Верховная рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе
Обновлено вчера в 02:51
Армия и оружие
Помпео: США принимают меры на случай враждебных действий Ирана
США наращивают силы на Ближнем Востоке на случай, если Иран попытается нанести ущерб американским интересам, однако Вашингтон готов к консультациям с Тегераном.
Обновлено вчера в 23:18
Футбол
Месси сбрил бороду после вылета из Лиги чемпионов
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси изменил свой имидж после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова «нашла» любовь на съемочной площадке
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Анна Ардова: «Не имею права вмешиваться в жизнь детей»
Обновлено в 00:00
Общество
В Москве простятся с Сергеем Доренко
Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 01:29
Политика
Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя руководителя администрации главы государства Алексея Филатова, соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.
Обновлено вчера в 18:48
Здоровье
Врачи назвали пять «странных» признаков диабета
Диабет возникает в случае неправильного функционирования поджелудочной железы, которая начинает вырабатывать недостаточное количество гормона под названием инсулин.
Обновлено вчера в 09:21
Наука
На Сейшелах возродился вид птиц, вымерший 136 тысяч лет назад
Вымерший более 130 тысяч лет назад вид нелетающих птиц кювьеров пастушок повторно возник на одном из Сейшельских островов, передает CNN.
Обновлено вчера в 23:52