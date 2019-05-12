Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов РоссииРИА Новости вчера в 21:25
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России. Об этом говорится на сайте партии действующего президента страны.
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Шоу-бизнес
Гендиректор радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что Доренко знал о своем диагнозе
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва", журналист Сергей Доренко знал о своем диагнозе.
Обновлено в 04:23
Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
Обновлено вчера в 05:33
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова упала на пол во время приседаний
В рамках телешоу «Звезды сошлись» на НТВ бывшая балерина Анастасия Волочкова не удержала равновесие и упала прямо на пол при осуществлении приседаний с подскоками.
Обновлено в 04:15
Авто
Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники в мире
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
Семьям погибших при взрыве газа выплатят по 1 млн рублей
Власти Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района.
Обновлено в 04:34
Политика
Почти 500 сотрудников избиркомов Индонезии умерли при подсчете голосов
Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что почти 500 сотрудников избирательных комиссий скончались при подсчете голосов после всеобщих выборов в стране.
Обновлено в 04:04
Футбол
Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 04:34
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии
Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.
Обновлено в 03:16
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Политика
Преемница Меркель отказалась от поста канцлера ФРГ
Сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не планирует занимать пост канцлера ФРГ до 2021 года.
Обновлено вчера в 19:15
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
Канадские исследователи из Университета Британской Колумбии выяснили, что частые стрессы могут вызывать аритмию.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Взрыв газа: в поселке Чистоозерный ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Чистоозерный Ростовской области, где ночью в жилом многоквартирном доме взорвался газ.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Superjet
Обновлено в 03:30
Единоборства
Боец Фрейре стал чемпионом Bellator в двух весовых категориях
Поединок между чемпионом Bellator в полулёгком весе Патрисио Фрейре и обладателем пояса в лёгкой весовой категории Майклом Чендлером завершился уже в первом раунде.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании сильной армии для «защиты от врага»
Обновлено вчера в 17:41
Авто
Названы ТОП-5 самых страшных автомобилей мирового автопрома
В наше время Martin Model 100 уже не является чем-то выдающимся, и теперь он скорее страшный автомобиль.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца
Обновлено 10 мая в 11:47
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина
Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В сети появилось видео аварии на Бухарестской улице
В группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео с моментом ДТП на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет из Москвы
Обновлено вчера в 05:40
Авто
Показан серийный вариант концепта Nissan IDx Nismo
Представленный достаточно давно, в 2013 году, концепт спортивного автомобиля Nissan IDx Nismo обзавелся широким спросом, но в серийный выпуск он так и не пошел.
Обновлено в 03:03
Авто
Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России выросли на 7%
Обновлено в 02:01
Происшествия
Произошли взрывы на семи нефтяных танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:38
Происшествия
Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке
В Камчатском крае двое мужчин сумели догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане.
Обновлено в 03:58