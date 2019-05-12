Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов РоссииРИА Новости вчера в 21:25

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России. Об этом говорится на сайте партии действующего президента страны.
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В Раде обвинили Москву в дискриминации народов РФ

Газета.Ruвчера в 22:32

В Раде обвинили Кремль в дискриминации коренных народов России

URA.Ru00:08

В партии Порошенко заявили о притеснении Россией коренных народов

Московский Комсомолецвчера в 23:49

Соратники Порошенко обвинили РФ в дискриминации коренных народов

РЕН ТВвчера в 22:35

«Блок Петра Порошенко» обвинил Россию в нарушении прав коренных народов

РБК00:13

В партии Порошенко заявили о «нарушении» Россией прав коренных народов

RT на русскомвчера в 22:06

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

РИА Новостивчера в 21:25
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Шоу-бизнес

Гендиректор радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что Доренко знал о своем диагнозе

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва", журналист Сергей Доренко знал о своем диагнозе.
Обновлено в 04:23
Авто

В России автомобиль Bentley переделали в танк

В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
Обновлено вчера в 05:33
Общество

В России изменились правила получения детских пособий

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова упала на пол во время приседаний

В рамках телешоу «Звезды сошлись» на НТВ бывшая балерина Анастасия Волочкова не удержала равновесие и упала прямо на пол при осуществлении приседаний с подскоками.
Обновлено в 04:15
Авто

Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники в мире

Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

Семьям погибших при взрыве газа выплатят по 1 млн рублей

Власти Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района.
Обновлено в 04:34
Политика

Почти 500 сотрудников избиркомов Индонезии умерли при подсчете голосов

Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что почти 500 сотрудников избирательных комиссий скончались при подсчете голосов после всеобщих выборов в стране.
Обновлено в 04:04
Футбол

Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 04:34
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии

Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.
Обновлено в 03:16
Общество

Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой

Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Политика

Преемница Меркель отказалась от поста канцлера ФРГ

Сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не планирует занимать пост канцлера ФРГ до 2021 года.
Обновлено вчера в 19:15
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

Канадские исследователи из Университета Британской Колумбии выяснили, что частые стрессы могут вызывать аритмию.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Друзья пришли проститься с Доренко, несмотря на отмену кремации

Обновлено в 03:22
Происшествия

Взрыв газа: в поселке Чистоозерный ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Чистоозерный Ростовской области, где ночью в жилом многоквартирном доме взорвался газ.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Superjet

Обновлено в 03:30
Единоборства

Боец Фрейре стал чемпионом Bellator в двух весовых категориях

Поединок между чемпионом Bellator в полулёгком весе Патрисио Фрейре и обладателем пояса в лёгкой весовой категории Майклом Чендлером завершился уже в первом раунде.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании сильной армии для «защиты от врага»

Обновлено вчера в 17:41
Авто

Названы ТОП-5 самых страшных автомобилей мирового автопрома

В наше время Martin Model 100 уже не является чем-то выдающимся, и теперь он скорее страшный автомобиль.
Обновлено вчера в 13:24
Спорт

Японский спринтер выбежал из 10 секунд на стометровке на турнире в США

Обновлено в 04:30
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца

Обновлено 10 мая в 11:47
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено вчера в 15:02
Общество

Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина

Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В сети появилось видео аварии на Бухарестской улице

В группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео с моментом ДТП на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет из Москвы

Обновлено вчера в 05:40
Авто

Показан серийный вариант концепта Nissan IDx Nismo

Представленный достаточно давно, в 2013 году, концепт спортивного автомобиля Nissan IDx Nismo обзавелся широким спросом, но в серийный выпуск он так и не пошел.
Обновлено в 03:03
Авто

Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России выросли на 7%

Обновлено в 02:01
Происшествия

Произошли взрывы на семи нефтяных танкерах в ОАЭ

Обновлено в 04:38
Происшествия

Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке

В Камчатском крае двое мужчин сумели догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане.
Обновлено в 03:58
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