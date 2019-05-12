Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов РоссииРИА Новости вчера в 21:25
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России. Об этом говорится на сайте партии действующего президента страны.
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Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
14 рейсов на Sukhoi Superjet 100 отменили в «Аэрофлоте»
Обновлено 10 мая в 08:03
Происшествия
Взрыв газа: власти Ростовской области помогут семьям погибших и пострадавших
Власти Ростовской области окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавших в результате взрыва бытового газа в поселке Чистоозерный, а также досконально разберутся в причинах случившегося.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Владимир Мамонтов рассказал, сколько продлится повторная экспертиза тела Доренко
Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил о примерных сроках повторной экспертизы тела журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Общество
В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко
Обновлено в 00:07
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Армия Сирии подошла к границе провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской правительственной армии в субботу освободили от террористов пять населенных пунктов на северо-западе страны и вышли к границе между провинциями Хама и Идлиб, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 12:40
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Игры
Wolfenstein: Youngblood не будет эксклюзивом для Epic Games Store
Разработчики компании MachineGames, которые ведут разработку шутер-игры Wolfenstein: Youngblood, обнародовали волнующие сведения относительно того, будет ли игра выпущена сугубо в Epic Games Store.
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Общество
Эксперт рассказал, как бороться с аэрофобией после катастрофы SSJ-100
Очередная вспышка страха перед полетами охватила россиян после авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100 5 мая.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Сети появилось видео спасения дельфина в Сочи
В Сети появилось видео спасения дельфина, который случайно заплыл в реку. Запись опубликована телеканалом РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 01:13
Футбол
Аленичев не смог сказать, насколько он виноват в вылете «Енисея» в ФНЛ
Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено вчера в 19:26
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»
Американская актриса Пегги Липтон, исполнившая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла от рака на 73-м году жизни, сообщает USA Today.
Обновлено в 02:28
Общество
Во Франции начались акции протеста «желтых жилетов»
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Оренбурге
Уральское Следственное управление Следственного комитета РФ на транспорте начало проверку по факту жесткой посадки самолета Boeing 737 компании Nordwind в аэропорту Оренбурга.
Обновлено вчера в 10:03
Общество
Тело Сергея Доренко будет кремировано. Андрей Разин: «Я прошу всех прийти и попрощаться»
Разин рассказал "Аргументам недели" о том, что " по решению семьи, Серёжа Доренко будет кремирован".
Обновлено 10 мая в 10:35
Происшествия
Женщина с ребенком погибли при пожаре на Урале
Обновлено в 03:08
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено вчера в 18:49
Футбол
«Ростов-Дон» вышел в финал женской Лиги чемпионов
"Ростов-Дон" стал вторым финалистом женской Лиги чемпионов. Российская команда в "Финале четырех" взяла верх над "Метцем" - 27:25.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше
По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие
Пентагон намерен предложить меры по охране границы без участия военных
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что необходимо разработать меры для обеспечения безопасности на границе с Мексикой без участия военнослужащих Пентагона.
Обновлено вчера в 19:54
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Происшествия
Появилось видео с затонувшего в Крыму корабля с картинами Айвазовского
Сегодня, 12 мая, появилось видео спасательной водолазной экспедиции по подъему картин Ивана Айвазовского с затонувшего корабля на западе Крыма.
Обновлено вчера в 20:11