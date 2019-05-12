Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов РоссииРИА Новости вчера в 21:25
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России. Об этом говорится на сайте партии действующего президента страны.
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Хоккей
Россия — Австрия 0:0 (1-й период)
Тренерский штаб национальной команды России по хоккею определился с составом на матч чемпионата мира против Австрии.
Обновлено в 05:34
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Массовая драка с топором произошла на Васильевском острове
Ранее iReactor писал, что массовая драка на ножах произошла в Москве.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Взрывы произошли на как минимум семи нефтяных танкерах в порту Фуджейра на севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Обновлено в 04:33
Общество
Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ
Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.
Обновлено в 05:56
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть
Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом
Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека
Хлопок газа в двухэтажном 16-квартирном доме произошёл вскоре после полуночи.
Обновлено в 02:59
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Футбол
«ПСЖ» сделал «МЮ» предложение о трансфере Де Хеа
Обновлено в 03:45
Политика
Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост
Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина
Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено в 02:08
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 03:33
Общество
В Петербурге закрыли станцию метро «Садовая»
В Санкт-Петербурге закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета станция "Садовая" Фрунзенско-Приморской линии метро.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Крыму на затонувшем корабле нашли картину Айвазовского
Пароход "Генерал Коцебу" затонул более сотни лет назад у берегов Крыма.
Обновлено вчера в 07:24
Футбол
Нобель Арустамян: «Зенит» хочет купить классного левого защитника. Есть вариант с игроком «Уфы»
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о трансферных планах «Зенита» по покупке левого защитника.
Обновлено в 03:24
Единоборства
Андраде нокаутировала Намаюнас и стала чемпионкой UFC
Поединок закончился во втором раунде после того, как Андраде отправила в нокаут Намаюнас.
Обновлено в 01:00
Технологии
Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Команда Зеленского пересмотрит «одиозные решения» Порошенко
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть «одиозные решения» действующего главы государства Петра Порошенко, в частности касающиеся судебной системы.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге
Стало известно о смерти одного из пострадавших в результате столкновения легковушки, микроавтобуса и трамвая в Петербурге на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова «нашла любовь» на съемочной площадке
Как сообщает НТВ, вдова Олега Табакова хотела бы повторить этот опыт в реальной жизни, но все происходящее ограничивается игрой актеров на съемочной площадке, где 53-летняя Зудина участвует в большом количестве откровенных сцен.
Обновлено вчера в 21:26
Наука
Загар: что это такое и насколько он опасен
К сожалению, вопреки мнению о безвредности излучения типа УФ-А, недавние эксперименты на животных показывают небезопасность всех трех УФ-диапазонов (A, B и C). Поэтому ВОЗ рекомендует не использовать устройства для загара в косметических целях, а некоторые американские врачебные ассоциации советуют вместо солнечного загара и соляриев пользоваться кремами для автозагара.
Обновлено в 03:15
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутренний конфликт в США. Об этом пишет The Washington Post.
Обновлено в 04:28