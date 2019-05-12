Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов РоссииРИА Новости вчера в 21:25

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России. Об этом говорится на сайте партии действующего президента страны.
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Соратники Порошенко обвинили РФ в дискриминации коренных народов

РЕН ТВвчера в 22:35

«Блок Петра Порошенко» обвинил Россию в нарушении прав коренных народов

РБК00:13

В Раде обвинили Кремль в дискриминации коренных народов России

URA.Ru00:08

В партии Порошенко заявили о притеснении Россией коренных народов

Московский Комсомолецвчера в 23:49

В Крыму оценили заявление партии Порошенко о «нарушении» прав коренных народов

RT на русском06:13

В Раде обвинили Москву в дискриминации народов РФ

Газета.Ruвчера в 22:32

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

РИА Новостивчера в 21:25
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Хоккей

Россия — Австрия 0:0 (1-й период)

Тренерский штаб национальной команды России по хоккею определился с составом на матч чемпионата мира против Австрии.
Обновлено в 05:34
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Массовая драка с топором произошла на Васильевском острове

Ранее iReactor писал, что массовая драка на ножах произошла в Москве.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ

Взрывы произошли на как минимум семи нефтяных танкерах в порту Фуджейра на севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Обновлено в 04:33
Общество

Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ

Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.
Обновлено в 05:56
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть

Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом

Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Общество

В России изменились правила получения детских пособий

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека

Хлопок газа в двухэтажном 16-квартирном доме произошёл вскоре после полуночи.
Обновлено в 02:59
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Спорт

Школьник из Москвы стал победителем Азиатской физической олимпиады

Обновлено в 03:52
Футбол

«ПСЖ» сделал «МЮ» предложение о трансфере Де Хеа

Обновлено в 03:45
Политика

Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост

Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено вчера в 13:12
Общество

Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина

Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено в 02:08
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 03:33
Общество

В Петербурге закрыли станцию метро «Садовая»

В Санкт-Петербурге закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета станция "Садовая" Фрунзенско-Приморской линии метро.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Крыму на затонувшем корабле нашли картину Айвазовского

Пароход "Генерал Коцебу" затонул более сотни лет назад у берегов Крыма.
Обновлено вчера в 07:24
Футбол

Нобель Арустамян: «Зенит» хочет купить классного левого защитника. Есть вариант с игроком «Уфы»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о трансферных планах «Зенита» по покупке левого защитника.
Обновлено в 03:24
Единоборства

Андраде нокаутировала Намаюнас и стала чемпионкой UFC

Поединок закончился во втором раунде после того, как Андраде отправила в нокаут Намаюнас.
Обновлено в 01:00
Технологии

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Команда Зеленского пересмотрит «одиозные решения» Порошенко

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть «одиозные решения» действующего главы государства Петра Порошенко, в частности касающиеся судебной системы.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге

Стало известно о смерти одного из пострадавших в результате столкновения легковушки, микроавтобуса и трамвая в Петербурге на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова «нашла любовь» на съемочной площадке

Как сообщает НТВ, вдова Олега Табакова хотела бы повторить этот опыт в реальной жизни, но все происходящее ограничивается игрой актеров на съемочной площадке, где 53-летняя Зудина участвует в большом количестве откровенных сцен.
Обновлено вчера в 21:26
Наука

Загар: что это такое и насколько он опасен

К сожалению, вопреки мнению о безвредности излучения типа УФ-А, недавние эксперименты на животных показывают небезопасность всех трех УФ-диапазонов (A, B и C). Поэтому ВОЗ рекомендует не использовать устройства для загара в косметических целях, а некоторые американские врачебные ассоциации советуют вместо солнечного загара и соляриев пользоваться кремами для автозагара.
Обновлено в 03:15
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутренний конфликт в США. Об этом пишет The Washington Post.
Обновлено в 04:28
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