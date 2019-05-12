В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов РоссииРИА Новости вчера в 21:25

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России. Об этом говорится на сайте партии действующего президента страны.

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

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