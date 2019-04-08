В Раде объединились за ЗеленскогоУтро.ru 05:11

Бывший претендент на пост президента Украины депутат Верховной рады Виталий Куприй призвал коллег-нардепов объединиться и поддержать кандидатуру Владимира Зеленского.

В Раде объединились за Зеленского

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