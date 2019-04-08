Политика

В Раде объединились за ЗеленскогоУтро.ru 05:11

Бывший претендент на пост президента Украины депутат Верховной рады Виталий Куприй призвал коллег-нардепов объединиться и поддержать кандидатуру Владимира Зеленского.
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В Раде могут создать объединение «За Зеленского»

РЕН ТВ04:41

В Раде предложили создать объединение «За Зеленского»

РИА Новости06:09

В Верховной раде создали объединение «За Зеленского»

Известия05:59

В Верховной раде заявили о создании объединения «За Зеленского»

RT на русском05:26

Вице-спикер Рады не дала объявить о создании объединения «За следующего президента Зеленского»

Интерфакс06:33

Объединение «За Зеленского» создадут в Раде

Газета.Ru04:37

В Раде заявили о создании межфракционного объединения «За Зеленского»

ТАСС04:24
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Общество

Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога

Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие

ИГ опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Технологии

Вам светит «Сириус»

Елена Владимировна, в регионах появятся 84 "мини-Сириуса".
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес

Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой

Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.
Обновлено в 06:53
Экономика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Общество

ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии

Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.
Обновлено вчера в 05:42
Армия и оружие

В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты

Со слов вице-спикера парламента Севастополя Александра Кулагина, городу не стоит опасаться ракетного удара со стороны Украины, так как у него имеется надежная защита, а "на каждую ракету найдется противоракета", передает РИА Новости.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Часть Калининграда осталась без света

"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Политика

Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума

Обновлено в 17:01
Экономика

Российских автомобилистов ждут два новых налога

Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Политика

Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан

США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Пышка из «Дома-2» Саша Черно ударила мужа по лицу

Накануне брюнетка влезла в драку других участников проекта, и в ходе потасовки ударила собственного мужа, Иосифа Оганесяна.
Обновлено в 11:03
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Бывшая ведущая «Спокойной ночи, малыши!» рассказала об убийстве сына

Обновлено в 14:32
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила $71 впервые с ноября 2018 года

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent превысила $71. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено в 16:35
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено в 14:58
Политика

У Зеленского и Порошенко возникли разногласия по поводу дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает провести дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским 14 апреля, хотя согласен поучаствовать в них и 19-го, как предлагает его оппонент.
Обновлено в 11:16
Футбол

«Челси» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ

В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги футболисты «Челси» выиграли у «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 16:51
Футбол

Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину

Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи

Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
Обновлено в 11:05
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 10 может быть выпущен в четырёх модификациях

В прошлом южнокорейский разработчик выпускал по два новых устройства серии Galaxy S, но в 2019 году было представлено сразу четыре новых аппарата: Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+ и Galaxy S10 5G.
Обновлено в 15:58
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:48
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра

Обновлено в 05:23
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 17:33
Космос

Астронавты НАСА вернулись на МКС после шести часов в открытом космосе

Обновлено в 14:21
Политика

Посольство Польши возмущено героизацией Бандеры на украинском ТВ

Передача о лидере запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА) Степане Бандере возмутила представителей посольства Польши в Киеве.
Обновлено в 15:58
Происшествия

СКР уточнил число погибших при обрушении на заводе в Дзержинске

Следователи в Дзержинске проводят доследственную проверка по факту обрушения стены цеха завода «Химмаш».
Обновлено в 17:20
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Виталий Николаевич Куприй
Украинский политик
Украинский политик. Народный депутат Верховной рады Украины 8-го созыва. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. До июля 2018 года член партии УКРОП.
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