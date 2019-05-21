Политика

На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в РадуВедомости 07:20

Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Раде назвали возможную дату проведения досрочных выборов

RT на русском06:39

Выборы в Верховную раду состоятся 21 или 28 июля

ТАСС06:12

Выборы в Верховную раду Украины могут состояться 21 июля

Коммерсантъ06:05

В Раде назвали возможные сроки внеочередных выборов в парламент Украины

РБК06:09

Названа возможная дата выборов в Раду

Газета.Ru06:04

Названа дата досрочных выборов в Верховную Раду

Lenta.ru05:58

Ляшко назвал возможную дату выборов в Раду

РИА Новости05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Кино

Как закончится книжная «Игра престолов», рассказал Джордж Мартин

Обновлено в 02:16
Политика

Чешский журналист объяснил, почему Запад не любит Россию

Чешский журналист Йиржи Кобза в своей статье для издания Parlamentní Listy объяснил, почему на Западе не любят Россию.
Обновлено вчера в 22:49
Общество

Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму

Новую форму, сшитую из более удобного материала, вскоре начнут выдавать всем сотрудникам дорожно-патрульной службы.
Обновлено в 06:35
Автоспорт

Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили

Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Общество

В Турции обнаружен город могущественной хеттской цивилизации

Обновлено в 06:59
Музыка

Агент Бузовой рассказал о ее участии в «Евровидении-2020»

Обновлено в 03:34
Происшествия

Задержан вице-губернатор Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Энергетика

«Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Петербурге

«Лахта центр» – общественно-деловой комплекс в Петербурге, который строится для «Газпрома» с 2012 г. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 м. «Лахта центр» является самым высоким зданием Европы.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Тальков-младший заплатил 200 тысяч за повторную езду пьяным

Обновлено в 04:55
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Политика

Министр обороны Украины опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем

Обновлено вчера в 12:01
Гаджеты

Видеокарты Radeon на базе Navi замечены в нескольких бенчмарках

Обновлено вчера в 14:15
Политика

Гордума Екатеринбурга отказалась самораспускаться

Депутаты Городской Думы Екатеринбурга на заседании во вторник, 21 мая, в первую очередь рассмотрели вопрос о самороспуске.
Обновлено в 01:36
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Экономика

В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года

Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
Обновлено в 06:32
Политика

В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России

20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 05:46
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Наука

Самки бонобо сосватали своих сыновей

Обновлено в 06:06
Авто

В России стартует серийный выпуск электромобилей

На декабрь текущего года в Тольятти намечен старт серийного производства электромобилей, о чём "Российской Газете" сообщили в руководстве производителя.
Обновлено вчера в 04:20
Гаджеты

Рэпер Баста выпустил беспроводные наушники и колонки

Творческое объединение Gazgolder, совладельцем которого является Баста, совместно с группой компаний Inventive Retail Group объявило о запуске бренда аудиотехники Z. Под брендом будут выпускать наушники и колонки.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Вопрос перевода бронетехники на калибр 57 мм изучают в России

Обновлено в 01:22
Авто

Кроссовер Audi Q5 получит гибридный двигатель

После запуска E-Tron Quattro и китайского Q2 L E-Tron (удлиненная и электрическая версия кроссовера, предназначенного только для Китая), стало известно о еще одной модели Audi, которая получил электромотор.
Обновлено в 07:19
Политика

Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Дания пригрозила России истребителями в Гренландии

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Зеленский решил распустить Раду

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
Обновлено вчера в 04:19
Здоровье

В России на учете состоят более 3,7 млн онкобольных

Общее число онкобольных, состоящих на учете в России, превышает 3,7 млн, по данным за 2018 год.
Обновлено в 04:56
Как работают Яндекс.Новости?
Президентские выборы на УкраинеБольше новостей по теме
Главное