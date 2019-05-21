Политика
На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в РадуВедомости 07:20
Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.
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Кино
Как закончится книжная «Игра престолов», рассказал Джордж Мартин
Обновлено в 02:16
Политика
Чешский журналист объяснил, почему Запад не любит Россию
Чешский журналист Йиржи Кобза в своей статье для издания Parlamentní Listy объяснил, почему на Западе не любят Россию.
Обновлено вчера в 22:49
Общество
Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму
Новую форму, сшитую из более удобного материала, вскоре начнут выдавать всем сотрудникам дорожно-патрульной службы.
Обновлено в 06:35
Автоспорт
Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Общество
В Турции обнаружен город могущественной хеттской цивилизации
Обновлено в 06:59
Музыка
Агент Бузовой рассказал о ее участии в «Евровидении-2020»
Обновлено в 03:34
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Энергетика
«Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Петербурге
«Лахта центр» – общественно-деловой комплекс в Петербурге, который строится для «Газпрома» с 2012 г. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 м. «Лахта центр» является самым высоким зданием Европы.
Обновлено в 06:04
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Политика
Министр обороны Украины опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем
Обновлено вчера в 12:01
Гаджеты
Видеокарты Radeon на базе Navi замечены в нескольких бенчмарках
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Гордума Екатеринбурга отказалась самораспускаться
Депутаты Городской Думы Екатеринбурга на заседании во вторник, 21 мая, в первую очередь рассмотрели вопрос о самороспуске.
Обновлено в 01:36
Экономика
В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года
Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
Обновлено в 06:32
Политика
В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России
20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 05:46
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Наука
Самки бонобо сосватали своих сыновей
Обновлено в 06:06
Авто
В России стартует серийный выпуск электромобилей
На декабрь текущего года в Тольятти намечен старт серийного производства электромобилей, о чём "Российской Газете" сообщили в руководстве производителя.
Обновлено вчера в 04:20
Гаджеты
Рэпер Баста выпустил беспроводные наушники и колонки
Творческое объединение Gazgolder, совладельцем которого является Баста, совместно с группой компаний Inventive Retail Group объявило о запуске бренда аудиотехники Z. Под брендом будут выпускать наушники и колонки.
Обновлено в 06:04
Авто
Кроссовер Audi Q5 получит гибридный двигатель
После запуска E-Tron Quattro и китайского Q2 L E-Tron (удлиненная и электрическая версия кроссовера, предназначенного только для Китая), стало известно о еще одной модели Audi, которая получил электромотор.
Обновлено в 07:19
Политика
Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Дания пригрозила России истребителями в Гренландии
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Зеленский решил распустить Раду
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
Обновлено вчера в 04:19
Здоровье
В России на учете состоят более 3,7 млн онкобольных
Общее число онкобольных, состоящих на учете в России, превышает 3,7 млн, по данным за 2018 год.
Обновлено в 04:56