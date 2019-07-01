В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентомРИА Новости вчера в 22:15

с чего всё началось

Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Экономика С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.

Политика В Брюсселе соберется экстренный саммит ЕС В воскресенье, 30 июня, в Брюсселе соберется экстренный саммит: главы государств и правительств 28 стран Евросоюза попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов сообщества.

Происшествия В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов Почти 3,3 тыс. домов, где живут более 9,5 тыс. человек, подтопило в 55 населенных пунктах Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.

Политика Песков сообщил, как на саммите G20 обсуждали Украину В ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами на саммите G20 в Осаке была затронута ситуация на Украине, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Транспорт Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.

Энергетика Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.

Политика «Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

Общество В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Происшествия 30 человек отравились шавермой в Калининском районе Петербурга 30 человек обратились за медицинской помощью после того, как съели шаверму на проспекте Непокоренных.

Армия и оружие В ОБСЕ подтвердили разведение сил у Станицы Луганской В оперативном отчете СММ ОБСЕ сообщается о завершении разведения сил возле Станицы Луганской в Донбассе.

Футбол Молодежная сборная Испании выиграла Евро-2019 Сборная Испании одержала победу над командой Германии в финальном матче молодежного чемпионата Европы U21.

Экономика Предприниматели перешли на онлайн-кассы Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.

Политика Соловьёв прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Российский телеведущий Владимир Соловьёв на своей странице в Twitter прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

ЖКХ В Красноярске из-за ливня затопило улицы Дождь и грозы ожидаются и сегодня В Красноярске сильный ливень затопил несколько улиц.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Общество С 1 июля выплаты по уходу за детьми-инвалидами увеличились почти вдвое С июля пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличится почти вдвое. С 5 с половиной тысяч до 10 тысяч рублей.

Политика В Тбилиси продолжаются массовые протесты Уточняется, что протест со стороны участников акции не прекратится до тех пор, пока требования не будут исполнены.

Здоровье Январь и май являются самыми опасными месяцами для здоровья сердца Интересно, что больше всего патологии было обнаружено в январе, а в мае увеличивалось количество случаев внезапной остановки сердца.

Политика Медведев посоветовал политическим партиям России начать меняться Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.

Общество Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.

Происшествия В Екатеринбурге полицейские ищут пострадавших от альфонса Полиция Екатеринбурга задержала 48-летнего альфонса, который знакомился с женщинами в интернете, очаровывал их и занимал деньги.