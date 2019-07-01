Политика

В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентомРИА Новости вчера в 22:15

Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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с чего всё началось
Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: «Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь», и ничего, — заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина
».
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