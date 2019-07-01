Политика
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентомРИА Новости вчера в 22:15
Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: «Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь», и ничего, — заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».News.ruвчера в 22:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:40, Вашингтон
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа
Обновлено в 01:22
Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ
Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Политика
В Брюсселе соберется экстренный саммит ЕС
В воскресенье, 30 июня, в Брюсселе соберется экстренный саммит: главы государств и правительств 28 стран Евросоюза попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов сообщества.
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия
В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов
Почти 3,3 тыс. домов, где живут более 9,5 тыс. человек, подтопило в 55 населенных пунктах Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Песков сообщил, как на саммите G20 обсуждали Украину
В ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами на саммите G20 в Осаке была затронута ситуация на Украине, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 08:07
Транспорт
Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту
Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.
Обновлено в 01:29
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Баскетбол
ЦСКА и «Анадолу» борются за центрового сборной Германии Фойгтманна
Московский ЦСКА заинтересован в услугах центрового сборной Германии Йоханнеса Фойгтманна.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
«Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
Обновлено вчера в 22:17
Общество
В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий.
Обновлено вчера в 14:06
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Спорт
Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
30 человек отравились шавермой в Калининском районе Петербурга
30 человек обратились за медицинской помощью после того, как съели шаверму на проспекте Непокоренных.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
В ОБСЕ подтвердили разведение сил у Станицы Луганской
В оперативном отчете СММ ОБСЕ сообщается о завершении разведения сил возле Станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:24
Футбол
Молодежная сборная Испании выиграла Евро-2019
Сборная Испании одержала победу над командой Германии в финальном матче молодежного чемпионата Европы U21.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Соловьёв прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Российский телеведущий Владимир Соловьёв на своей странице в Twitter прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено вчера в 18:24
Футбол
Годин официально стал игроком «Интера»
Обновлено в 01:22
ЖКХ
В Красноярске из-за ливня затопило улицы
Дождь и грозы ожидаются и сегодня В Красноярске сильный ливень затопил несколько улиц.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
С 1 июля выплаты по уходу за детьми-инвалидами увеличились почти вдвое
С июля пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличится почти вдвое. С 5 с половиной тысяч до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 00:50
Политика
В Тбилиси продолжаются массовые протесты
Уточняется, что протест со стороны участников акции не прекратится до тех пор, пока требования не будут исполнены.
Обновлено 29 июня в 15:31
Здоровье
Январь и май являются самыми опасными месяцами для здоровья сердца
Интересно, что больше всего патологии было обнаружено в январе, а в мае увеличивалось количество случаев внезапной остановки сердца.
Обновлено вчера в 23:38
Наука
Ученые обнаружили новое свойство света
Обновлено 28 июня в 13:45
Политика
Медведев посоветовал политическим партиям России начать меняться
Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости
ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Происшествия
В Екатеринбурге полицейские ищут пострадавших от альфонса
Полиция Екатеринбурга задержала 48-летнего альфонса, который знакомился с женщинами в интернете, очаровывал их и занимал деньги.
Обновлено в 01:00
Общество
В Госдуме предложили запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
В Госдуму внесен законопроект, разрешающий правительству РФ устанавливать требования к камерам фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), а также места их установки.
Обновлено в 00:59