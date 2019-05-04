В Раде назвали лучшую дату для инаугурации ЗеленскогоiReactor 13:38

Главы фракций и депутатских групп Рады назвали лучшую дату для инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. В Верховной раде считают, что лучшей датой для инаугурации Зеленского является 28 мая.

В Раде назвали лучшую дату для инаугурации Зеленского

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