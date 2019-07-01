Политика
В Раде назвали избрание Зеленского президентом ошибкой украинцевПолитическая Экспертиза 02:29
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что украинцы ошиблись, выбрав в качестве нового президента страны Владимира Зеленского, передает РИА Новости. По данным информационного агентства, Рабинович признался, что сам во втором туре президентских выборов отдал свой голос за Зеленского.
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с чего всё началось
Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: «Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь», и ничего, — заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».News.ruвчера в 22:51
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Политика
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С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
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Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
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Ранее сообщалось, что известный советский актер и режиссер Валерий Харченко скончался на 82 году жизни.
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Обновлено вчера в 14:13
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В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
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Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.
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