В Раде назвали избрание Зеленского президентом ошибкой украинцевПолитическая Экспертиза 02:29

с чего всё началось

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что украинцы ошиблись, выбрав в качестве нового президента страны Владимира Зеленского, передает РИА Новости. По данным информационного агентства, Рабинович признался, что сам во втором туре президентских выборов отдал свой голос за Зеленского.

Политика Минобрнауки не получало предложений РАН о переподчинении ВАК В министерстве отметили, что президиум РАН активно участвовал в процессе формирования нового состава ВАК - этот процесс шел с марта по май, - и тогда академия о ни о каком переподчинении ВАК не говорила.

Происшествия Жительница Североуральска намеревалась сжечь вышку связи В Североуральске в Свердловской области в ночь с 19 по 20 мая в посёлке Калья 53-летняя местная жительница намеревалась сжечь вышку сотовой связи.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Армия и оружие Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области растет В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.

Экономика Предприниматели перешли на онлайн-кассы Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.

Происшествия СК опроверг данные о самосуде над педофилом По данным СК, преступление случилось 9 июня в Подмосковье, жертвой стала семилетняя девочка.

Технологии Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.

Общество Суд Крыма расторг договор аренды здания с раскольнической структурой "Договор аренды недвижимого имущества, заключенный 13 ноября 2002 года с управлением крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, расторгнуть", - говорится в решении, опубликованном на сайте судебной инстанции.

Хоккей «Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.

Политика У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.

Общество Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".

Культура В Казани скончался известный драматург Амир Камалиев Ранее сообщалось, что известный советский актер и режиссер Валерий Харченко скончался на 82 году жизни.

Автоспорт Стюарды Гран-при Австрии не стали лишать Ферстаппена победы Стюарды Гран-при Австрии через несколько часов после завершения этапа «Формулы-1» вынесли вердикт по эпизоду в концовке гонки между Шарлем Леклером из «Феррари» и Максом Ферстаппеном из «Ред Булла».

Общество В красноярском Канске введен режим ЧС В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Общество Бизнес-омбудсмен Титов после изучения даст правовую оценку дела «Рольфа» Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил РИА Новости, что после изучения даст правовую оценку дела "Рольфа".

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».

Политика Источник сообщил об отставке трех генералов Росгвардии Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов написал рапорт об отставке, сообщил РИА Новости информированный источник.

Общество В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз просился в туалет В Алексеевском районе Татарстана сын руководителя отдела образования Алексеевского района в процессе сдачи ЕГЭ-2019 просился в туалет по разным данным от 9 до 14 раз.

Здоровье Ночная потливость может сигнализировать об онкологии Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».

Армия и оружие Упавшую на Кипре ракету посчитали российской Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.