Политика
Rambler News ServiceВ Раде назвали дату обмена заключенными между Россией и Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной должен состоятся в пятницу. Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:04, Вашингтон
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Авто
Mazda отзывает в России кроссоверы Mazda CX-5
Компания Mazda объявила о новой отзывной кампании в России в отношении кроссоверов Mazda CX-5 из-за проблем с электроникой.
Автоновости дня 06:09
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле
На Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.
RT на русском 09:35
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Политика
Телеведущий извинился за слова о связях Трампа с «русскими олигархами»
Ведущий американского кабельного телеканала MSNBC Лоуренс О'Доннелл заявил, что допустил ошибку, когда сослался на неизвестный источник в новостном сюжете и сообщил о связях президента США Дональд Трамп с "русскими олигархами".
Московский Комсомолец вчера в 19:19
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Здоровье
Челябинский минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов
В Челябинской области минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов в больнице Трёхгорного.
REGNUM 06:59
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Политика
Зеленский хочет оставить Авакова на посту главы МВД Украины
Как стало известно от осведомленного источника, президент Украины Владимир Зеленский хочет оставить на посту главы МВД Авакова.
Журналистская правда 08:14
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Энергетика
Миллер пообещал повысить рабочим «Газпрома» зарплаты на 15%
В дочерних компаниях и филиалах "Газпрома" рабочим с 1 октября повысят зарплаты на 15%, объявил председатель правления концерна Алексей Миллер на праздничном селекторном совещании в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Интерфакс 05:48
Экономика
«Аптечная сеть 36,6» за полугодие сократила убыток в 1,5 раза
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток сократился в 1,5 раза (5,513 млрд руб. в 1-м полугодии 2018 года).
Финмаркет 03:07
Политика
Грузия захотела экономической свободы от России
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Lenta.ru 09:44
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 09:54
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Армия и оружие
Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты
«Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
Коммерсантъ 04:29
Происшествия
Яшина арестовали пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Происшествия
В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия 10:00
Финансы
Минэкономразвития составило прогноз курса доллара до 2024 года
Курс американского доллара может составить к концу 2019 года 65,8 рубля, говорится в прогнозе Минэкономразвития РФ на 2019-2024 годы.
Политическая Экспертиза вчера в 16:30
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
РИА Новости 07:13
Кино
Ефремов оценил свое «участие» в трейлере «Ангелов Чарли»
Народные новости 09:15
Политика
Кремль отказался комментировать этапирование Сенцова в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать этапирование в Москву украинского режиссера Олега Сенцова из колонии в Лабытнанги, сообщает «РИА Новости».
РБК 06:24