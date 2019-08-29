Обмен заключенными между Россией и Украиной должен состоятся в пятницу. Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз.

В Раде назвали дату обмена заключенными между Россией и Украиной

Политика Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".

Авто Mazda отзывает в России кроссоверы Mazda CX-5 Компания Mazda объявила о новой отзывной кампании в России в отношении кроссоверов Mazda CX-5 из-за проблем с электроникой.

Космос На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле На Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.

Политика Телеведущий извинился за слова о связях Трампа с «русскими олигархами» Ведущий американского кабельного телеканала MSNBC Лоуренс О'Доннелл заявил, что допустил ошибку, когда сослался на неизвестный источник в новостном сюжете и сообщил о связях президента США Дональд Трамп с "русскими олигархами".

Общество Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.

Здоровье Челябинский минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов В Челябинской области минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов в больнице Трёхгорного.

Кино Актер Александр Числов умер в 54 года Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.

Политика Зеленский хочет оставить Авакова на посту главы МВД Украины Как стало известно от осведомленного источника, президент Украины Владимир Зеленский хочет оставить на посту главы МВД Авакова.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Энергетика Миллер пообещал повысить рабочим «Газпрома» зарплаты на 15% В дочерних компаниях и филиалах "Газпрома" рабочим с 1 октября повысят зарплаты на 15%, объявил председатель правления концерна Алексей Миллер на праздничном селекторном совещании в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности.

Экономика «Аптечная сеть 36,6» за полугодие сократила убыток в 1,5 раза По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток сократился в 1,5 раза (5,513 млрд руб. в 1-м полугодии 2018 года).

Политика Грузия захотела экономической свободы от России Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Политика Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово» Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.

Общество Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".

Политика Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.

Армия и оружие Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты «Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.

Происшествия В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.

Финансы Минэкономразвития составило прогноз курса доллара до 2024 года Курс американского доллара может составить к концу 2019 года 65,8 рубля, говорится в прогнозе Минэкономразвития РФ на 2019-2024 годы.

Политика Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.