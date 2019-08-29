Обмен заключенными между Россией и Украиной должен состоятся в пятницу. Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз.

В Раде назвали дату обмена заключенными между Россией и Украиной

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