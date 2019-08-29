Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ Раде назвали дату обмена заключенными между Россией и Украиной

Обмен заключенными между Россией и Украиной должен состоятся в пятницу. Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз.
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Депутат Рады: обмен между Россией и Украиной возможен в пятницу

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