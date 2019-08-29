Политика
Rambler News ServiceВ Раде назвали дату обмена заключенными между Россией и Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной должен состоятся в пятницу. Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием Киркорова
Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
РИА Новости 06:18
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Игры
Capcom анонсирует новую Resident Evil уже 9 сентября
Компания Capcom открыла сайт своей новой игры под кодовым названием Project Resistance, на котором сообщила, что официальный анонс состоится уже 9 сентября 2019 года в 18:00 по московскому времени.
Игромания.ру 04:57
Авто
Китайская Zotye рассказала о новинках для России
Кроссоверы Zotye T600 и T700 могут не добраться до российского рынка. Вместо них к нам привезут более современные модели – A16 и B21.
Автоновости дня 03:37
Политика
МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа
Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии.
РИА Новости 04:15
Происшествия
Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
Lenta.ru 05:38
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной в четверг не состоится
Обмен заключенными между Россией и Украиной в четверг, 29 августа, не состоится, заявил адвокат нескольких находящихся на Украине граждан России Валентин Рыбин «РИА Новости».
Коммерсантъ 03:22
Политика
Правительство Украины сложило полномочия перед новой Радой
RT на русском 06:51
Политика
Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия 05:39
Гаджеты
Смартфоны Huawei Mate 30 будут продаваться в ЕС без сервисов Google
Смартфоны Mate 30 китайского производителя Huawei останутся без сервисов Google.
REGNUM 04:33
Футбол
Директор «Тамбова» заявил, что переход Гогуа в ЦСКА объявят сегодня
МК-Спорт вчера в 09:02
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Футбол
«Рома» согласовала сделку по Смоллингу
Сообщается, что «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.
Soccer.ru 05:37
Общество
Глава Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю
Основатель и глава китайской компании в сфере интернет-коммерции Alibaba Джек Ма заявил, что люди во всем мире должны работать только 12 часов в неделю, используя преимущества искусственного интеллекта.
Газета.Ru 05:54
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
BFM.ru вчера в 15:20
Происшествия
Два человека погибли при столкновении поездов в Кузбассе
В результате удара серьёзно пострадала кабина движущегося состава, зажатыми оказались три человека: двое от полученных травм погибли на месте, одного госпитализировали, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Газета Кемерова 05:55
Экономика
Forbes составил рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.
ФАН вчера в 03:01
Хоккей
Панарину увеличили рейтинг в симуляторе NHL до 89
36 место занимает нападающий «Рейнджерс» Артеми Панарин, его общий рейтинг вырос на один пункт по сравнению с предыдущей частью игры.
Матч ТВ 03:59
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Политика
Кремль отреагировал на перезагрузку власти на Украине
В Кремле с большим вниманием наблюдают за перезагрузкой власти на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало работы новой Верховной Рады.
Lenta.ru 06:05
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь в Сочи
Известная телеведущая Лера Кудрявцева почувствовала себя плохо в Сочи, куда она приехала на фестиваль "Новая волна".
ТВ Центр вчера в 12:18
Интернет
Сбой произошёл в работе сервиса Microsoft Office 365
Пользователи из разных стран мира 28 августа сообщили о сбоях в работе сервиса Office 365, который является программным продуктом Microsoft.
REGNUM 00:55
Происшествия
Восемь человек погибли при обрушении дома в Львовской области
Восемь человек погибли под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, их тела обнаружили спасатели.
Известия 03:29
Авто
Компания Opel подтвердила возвращение марки на российский рынок
Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.
Автоновости дня вчера в 09:21