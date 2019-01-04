Политика
В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ
В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФREGNUM20:37
Объяснение украинским МИД закрытия избирательных участков в России для граждан Украины говорят о неадекватности правящей верхушки в Киеве, считает депутат Верховной рады («За жизнь») Вадим Рабинович.
REGNUM20:37
Оценить
Я считаю, что это не просто антиконституционно, это доказывает, что у нас правят дебилы. Я просто не верю, что в такой великой и сильной стране как Украина может быть такой министр иностранных дел, который несет такую ахинею.
— Вадим Рабинович, украинский политикФАН 20:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
Происшествия
Российский турист утонул во время шторма в Таиланде
Обновлено в 12:49
Происшествия
Убийство сотрудника охраны Петра Порошенко попало на видео
Обновлено в 16:38
Политика
Трамп снова сделал мем в стиле «Игры престолов»
Обновлено в 20:34
Экономика
Госдолг США вырос на $2 трлн при Трампе
Государственный долг США к концу 2018 года увеличился до $21,9 трлн, показав рост в $2 трлн с начала 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов.
Обновлено в 16:24
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Политика
Польская православная церковь отказалась признать новую на Украине
Митрополит Варшавский и всей Польши Савва направил письмо Константинопольскому патриарху, в котором заявил об отказе признавать недавно созданную на Украине церковь.
Обновлено в 13:36
Политика
Бразилия обеспокоена военными контактами России и Венесуэлы
Президент Бразилии Жаир Болсонару считает поводом для беспокойства военное сотрудничество РФ и Венесуэлы.
Обновлено в 18:22
Политика
В бундестаге предрекли ухудшение отношений с Россией в 2019 году
В 2019 году отношения между Россией и Германией ожидает резкое ухудшение, заявил уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе в интервью Pfälzische Merkur.
Обновлено в 20:29
Общество
Туристы покидают Таиланд из-за урагана «Пабук»
Курорты юга Таиланда покинули тысячи туристов, 4 января сообщает Bangkok Post. Причиной стал приближающийся к региону ураган «Пабук».
Обновлено в 19:21
Происшествия
Офисное здание частично обрушилось в Новочеркасске
Стена четырехэтажного офисного здания обрушилась в Новочеркасске.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена
Поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске, которое произошло после взрыва газа, закончена.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Помпео объявил о начале вывода американских войск из Сирии
Трамп 19 декабря объявил о выводе американские войска из Сирии.
Обновлено в 17:05
Экономика
В Белом доме оценили финансовые потери от шатдауна
Председатель Совета экономических советников Белого дома Кевин Хассет рассказал о потерях США в связи с частичной приостановкой работы федерального правительства.
Обновлено в 19:37
Космос
NASA опубликовало снимки астероида Ultima Thule
Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter разместило первые фотографии астероида Ultima Thule, которые были сделаны зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Франция все-таки выдала России экс-министра финансов Подмосковья
Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Обновлено в 08:53
Политика
В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ
Объяснение украинским МИД закрытия избирательных участков в России для граждан Украины говорят о неадекватности правящей верхушки в Киеве, считает депутат Верховной рады («За жизнь») Вадим Рабинович.
Обновлено в 20:37
Происшествия
В Свердловской области два ребенка погибли в ДТП
Четыре человека стали жертвами ДТП с участием четырех машин в Свердловской области, в их числе двое детей.
Обновлено в 15:42
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»
Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Госдеп предупредил американцев об опасности поездок в Китай
Государственный департамент США предупредил американских граждан о существующих опасностях при посещении Китая.
Обновлено в 12:33
Политика
Законы на случай «жёсткого» Brexit подготовили в Ирландии
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что правительство приняло меры на случай «жёсткого» Brexit — выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения между сторонами.
Обновлено в 15:54
Космос
Уфолог из Тайваня доказал существование инопланетян
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг проанализировал данные приложения, которое позволяет просматривать околоземное космическое пространство и обнаружил там большую «базу инопланетян».
Обновлено в 17:32
Политика
Помпео заявил о планах продолжить переговоры с Россией по ДРСМД
Вашингтон намерен продолжить переговоры с Москвой по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в интервью изданию Newsmax госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 18:39
Политика
NYT: главой Пентагона может стать бывший сенатор-демократ Джим Уэбб
Администрация США рассматривает кандидатуру бывшего сенатора-демократа Джима Уэбба на должность министра обороны, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:57
Политика
Нэнси Пелоси избрана спикером палаты представителей США
Лидер демократической партии США Нэнси Пелоси заняла пост спикера палаты представителей в конгрессе.
Обновлено в 14:00
Происшествия
На северо-западе Москвы машина сбила двух пешеходов и загорелась
Водитель автомобиля сбил двух пешеходов на северо-западе Москвы, после чего автомобиль загорелся.
Обновлено в 19:32
Политика
Болсонару допустил размещение военной базы США на территории Бразилии
Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключил, что может обсудить с Вашингтоном открытие военной базы США на территории южноамериканской страны.
Обновлено в 18:25
Здоровье
В Грузии шесть человек умерли от свиного гриппа за месяц
Шесть человек умерли в Грузии от "свиного гриппа" за месяц, сообщил глава Центра по контролю заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
Обновлено в 07:24
Авто
В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW
Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Криса Кельми похоронят без публичной церемонии прощания
Музыкальный продюсер Андрей Разин сообщил, что родственники певца Криса Кельми приняли решение похоронить его без публичной церемонии прощания.
Обновлено в 11:46
Футбол
Роналду стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Португалец стал обладателем данной премии в пятый раз Португальский футболист Криштиану Роналду стал лучшим игроком 2018 года по версии Globe Soccer Awards, передает ТАСС.
Обновлено в 20:56