Политика

В Раде назвали Трампа самым большим начальником ЗеленскогоРИА Новости 12:42

Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.
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В Раде сообщили, кто является настоящим начальником президента Зеленского

URA.Ru14:19

На Украине Трампа назвали «самым большим начальником» Зеленского

Московский Комсомолец14:38

В Раде назвали причину для встречи Зеленского и Трампа

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Названо условие полноценности президентства Зеленского

Вести.Ru12:55

В Раде оценили президентство Зеленского

Газета.Ru12:54

Депутат Рады назвал самого большого начальника Зеленского

Телеканал 360°13:50

В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского

РИА Новости12:42
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Авто

Опубликован топ-10 самых доступных новых автомобилей в России

Аналитики агентства «Автостат» опубликовали топ-10 самых доступных новых автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 06:54
Политика

Путин прибыл на мотоцикле на байк-шоу в Крыму

Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
Обновлено в 13:15
Происшествия

После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

Обновлено в 10:28
Армия и оружие

В «Росатоме» подтвердили, что под Архангельском взорвалась ракета на ядерном топливе

По информации агентства «Рейтер», взорваться могла межконтинентальная ракета с ядерной установкой, о которой говорил президент Владиимр Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 12:31
Футбол

Тренер «Зенита» Семак: мы заслужили победу над «Динамо»

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после матча пятого тура чемпионата России по футболу против "Динамо" заявил, что его команда допускала много ошибок в первом тайме, однако победа над бело-голубыми, по его мнению, является заслуженной.
Обновлено в 15:04
Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Футбол

«Локомотив» рассматривает вариант подписания Рибери

Московский «Локомотив» обратил свой взор на французского ветерана Франка Рибери.
Обновлено в 06:42
Происшествия

МЧС задействовало пожарные танки в Ачинском районе

Спасатели задействовали три пожарных танка с целью тушения военного арсенала в деревне Каменка Ачинского района Красноярского края.
Обновлено в 09:49
Гаджеты

Huawei представила свою операционную систему Harmony OS

Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Авто

Porsche Taycan EV официально дебютирует 4 сентября

Ранее в Сети были представлены официальные эскизы и шпионские фотоснимки первого электромобиля Porsche, а теперь компания планирует одновременно презентовать Taycan EV в трех разных местах по всему миру: в Канаде, Китае и, конечно же, у себя на родине в Германии.
Обновлено в 13:11
Футбол

Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой»

Обновлено в 14:20
Общество

В московской полиции сообщили о задержании после согласованного митинга более 130 человек

В МВД утверждают, что это были участники несогласованной акции. По данным проекта «ОВД-Инфо», в автозаки попали 146 человек.
Обновлено в 13:00
Авто

BMW планирует покорить рынок электрокаров

Уже в ближайшие пять лет в модельном ряде компании появятся двадцать пять электрифицированных вариаций, двенадцать из них будут оснащены исключительно электродвигателями.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней

Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым

Обновлено в 14:21
Общество

Супермоделей Джиджи и Беллу Хадид ограбили на отдыхе в Греции

Обновлено в 14:22
Путешествия

Шанхай разворачивает ночные туристические маршруты

В Шанхае развернута кампания по поддержке ночного туризма; власти мегаполиса опубликовали список соответствующих культурных мероприятий и туристических маршрутов, информирует 10 августа Синьхуа со ссылкой на сообщение профильного Шанхайского управления.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике

«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Технологии

Учёные нашли связь между изменами и плохим исполнением рабочих обязанностей

Учёные изучали базу данных сайта знакомств Ashley Madison.
Обновлено в 09:02
Технологии

Drone Racing League делает свой беспилотник Racer4 доступным для всех

Новый сезон в профессиональной лиге гоночных дронов Drone Racing League стартует 11 августа.
Обновлено в 11:11
Хоккей

Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки

Обновлено в 14:36
Армия и оружие

Снайперам ВСУ официально разрешили стрелять в мирных жителей Донбасса

Глава пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов рассказал, что командование украинской операции объединенных сил разрешило снайперам самостоятельно выбирать цель для поражения.
Обновлено в 14:28
Общество

Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео

Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали

Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Политика

Офис Зеленского изменил празднование Дня независимости Украины

Обновлено в 13:43
Происшествия

В Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов

На юге Германии в г. Розенфельд от удара молнии пострадали 15 футболистов. Как стало известно, это случилось вечером 9 августа.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали 14 человек

Рейсовый автобус опрокинулся в Курганской области. В аварии пострадали 14 человек. Они госпитализированы, передает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
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