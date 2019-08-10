Политика
В Раде назвали Трампа самым большим начальником ЗеленскогоРИА Новости 12:42
Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:09, Вашингтон
Космос
Космический телескоп «Спитцер» сфотографировал далекую галактику, напоминающую меч из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 11:00
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался митинг оппозиции
На проспекте Сахарова начался согласованный митинг оппозиции, посвященный задержаниям участников несанкционированной акции 27 июля в рамках уголовного дела о «массовых беспорядках».
Обновлено в 07:39
Футбол
«Краснодар» обыграл «Рубин», проведя тайм в меньшинстве
Обновлено в 14:07
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Политика
Трамп рассказал о полученном от Ким Чен Ына письме
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил вчера письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 10:59
Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Политика
Купающуюся в море в платье Савченко высмеяли в Сети
Обновлено в 13:13
Происшествия
В ООН осудили приведший к гибели сотрудников организации взрыв в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв машины в Ливии, в результате которого погибли трое сотрудников организации.
Обновлено в 16:37
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 был стальным, а стал алюминиевым
В рекламном ролике и на сайте производителя тоже указали, что смартфоны получили стальную рамку.
Обновлено в 16:47
Волейбол
Иван Яковлев: «В третьей партии матча с Кубой немного расслабились»
Блокирующий сборной России Иван Яковлев высказался о победе над Кубой (3:0) в матче квалификационного турнира к Олимпиаде-2020 в Токио.
Обновлено в 14:36
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия
Шесть человек пострадали от смерча в Люксембурге
Шесть человек пострадали в результате смерча в Люксембурге.
Обновлено вчера в 15:54
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Киев разрешил снайперам ВСУ стрелять по мирным жителям на Донбассе
В субботу начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной Республики Даниил Безсонов заявил о том, что командование украинской операции объединенных сил направило к линии соприкосновения снайперов для ведения огня не только по военнослужащим Народной милиции ДНР, но и по мирным жителям.
Обновлено в 11:25
Политика
На Украине назвали необходимую сумму для ремонта всех дорог
Ремонт всех дорог на Украине займет около десяти лет, и потратить на него придется триллион гривен, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 12:01
Общество
Гигантская рыба выбросилась на берег Волги
В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 14:44
Футбол
На стадионе АЗ обрушилась крыша
На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
Обновлено в 13:18
Общество
Более 120 тысяч человек посетили фестивали на ВДНХ и в Парке Горького
"Фестивальные площадки ВДНХ в эту субботу посетили почти 70 тысяч человек, а в Парке Горького побывали 52 тысячи гостей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:23
Футбол
«Оренбург» избежал поражения в матче с «Тамбовом»
Обновлено в 08:56
Наука
В Эгейском море нашли древнегреческие корабли
Следи древних кораблекрушений нашли греческие археологи в Эгейском море, недалеко от острова Левит.
Обновлено вчера в 14:32
Футбол
«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
Обновлено в 15:18
Общество
Экстремал из Германии прошел почти 1 км по натянутому канату в Перми
Канатоходец Фриди Кюне (Friedi Kuhne, Германия) со страховкой преодолел путь длиною около 955 метров по канату, натянутому над эспланадой в Перми, передает корреспондент "Интерфакса" с мероприятия.
Обновлено в 14:19
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено в 14:49