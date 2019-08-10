Политика
В Раде назвали Трампа самым большим начальником ЗеленскогоРИА Новости 12:42
Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:22, Вашингтон
Политика
Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети
Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии.
Обновлено в 13:46
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Обновлено в 05:44
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»
Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
Обновлено в 13:38
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Здоровье
Врачи назвали способы борьбы с гипертонией
Если есть лишние килограммы, то лучше от них избавиться, это приведет к существенному снижения давления.
Обновлено в 15:47
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Общество
Росрыболовство разрабатывает новые правила любительской рыбалки
В России вскоре будут введены различные ограничения для рыбаков-любителей. Для них разрабатываются новые правила.
Обновлено вчера в 17:25
Здоровье
Изучаем этикетки – продукты, которые лучше не покупать
Сегодня наши прилавки заполнены всем, что может пожелать душа русского человека: сладости и деликатесы, яства заморские и отечественные продукты давно перестали быть редкостью.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек
Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 22:10
Политика
Япония назвала Южные Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020
Обновлено 08 августа в 23:54
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
Сразу 15 футболистов получили ранения в результате удара молнии.
Обновлено в 10:02
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено в 14:49
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019»
Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика, пишет ТАСС.
Обновлено в 18:43
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Оксана Фёдорова поделилась, что благодаря мужу занимается боксом, ходит босиком по снегу и даже ныряет в ледяную прорубь.
Обновлено в 10:57
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено в 18:49
Экономика
Минсельхозпрод РТ прогнозирует цены на зерно выше прошлогодних
Цены на зерно урожая этого года должны быть выше, чем были последние несколько лет, считает в вице-премьер РТ – глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Шесть человек пострадали из-за торнадо в Люксембурге
Шесть человек пострадали из-за смерча, который пронесся 9 августа в Люксембурге над двумя населенным пунктами рядом с бельгийской границей.
Обновлено вчера в 19:39
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено в 22:20
Технологии
Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета
Думаю, начать следует с сообщения, которое вам не понравится: Интернет и Паутина — разные вещи.
Обновлено в 17:37
Происшествия
На заводе биотоплива в Бразилии произошел взрыв
В бразильском штате Сан-Паулу произошел взрыв резервуара с этанолом на заводе по производству биотоплива, передает ТАСС.
Обновлено в 22:44