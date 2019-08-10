Политика

В Раде назвали Трампа самым большим начальником ЗеленскогоГазета.Ru 16:25

Депутат Верховной рады Олег Волошин уверен, что президентство Владимира Зеленского будет неполноценным, если он не встретится с американским лидером Дональдом Трампом - "самым большим начальником". Сама встреча, по мнению парламентария, уже является "стилизацией власти" главы Украины.
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