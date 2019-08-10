Политика
В Раде назвали Трампа самым большим начальником ЗеленскогоГазета.Ru 16:25
Депутат Верховной рады Олег Волошин уверен, что президентство Владимира Зеленского будет неполноценным, если он не встретится с американским лидером Дональдом Трампом - "самым большим начальником". Сама встреча, по мнению парламентария, уже является "стилизацией власти" главы Украины.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:41, Вашингтон
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Сегодня наши прилавки заполнены всем, что может пожелать душа русского человека: сладости и деликатесы, яства заморские и отечественные продукты давно перестали быть редкостью.
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Новый посол КНР в России прибыл в Москву
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Обновлено в 17:01
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Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
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Владелец "Сочи" Борис Ротенберг в интервью программе "Инсайдеры" сообщил, что думал о приобретении у лондонского "Арсенала" полузащитника Генриха Мхитаряна.
Обновлено в 16:08
Экономика
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В первом полугодии 2019 года в Южной Осетии, в сравнии с последним полугодием 2018 года, увеличилось количество субъектов малого и среднего бизнеса, а также возросли налоговые поступления бизнеса в государственную казну республики.
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Обновлено в 10:55
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Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону
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