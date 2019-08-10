Политика

В Раде назвали Трампа самым большим начальником ЗеленскогоРИА Новости 12:42

Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.
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