Политика
В Раде назвали Трампа самым большим начальником ЗеленскогоРИА Новости 12:42
Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:00, Вашингтон
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Общество
Волонтеры назвали итоговые данные о численности акции в центре Москвы
Первая согласованная акция прошла 20 июля также на проспекте Сахарова, ее посетили, по данным полиции, 12 тыс. участников, по данным «Белого счетчика» — 22 тыс. человек.
Обновлено в 10:05
Авто
Tesla может повысить цены на свои электромобили в Китае
Американский производитель электромобилей Tesla рассматривает возможность повышения цен в Китае с сентября на фоне неопределенности, связанной с курсом юаня, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Украинцы потребовали сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз
Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено в 07:16
Футбол
Леонардо: «„ПСЖ“ ведёт переговоры по продаже Неймара»
Леонардо отметил, что "ПСЖ" необходимо определиться с будущим Неймара, клуб ведёт переговоры по его трансферу и они находятся в более продвинутой стадии, чем раньше.
Обновлено в 09:13
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Здоровье
Ученые назвали лучшие натуральные средства для похудения
Обновлено в 06:44
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Российская телеведущая и модель Оксана Фёдорова поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом.
Обновлено в 10:57
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира.
Обновлено в 12:55
Политика
В «Росатоме» подтвердили, что под Архангельском взорвалась ракета на ядерном топливе
По информации агентства «Рейтер», взорваться могла межконтинентальная ракета с ядерной установкой, о которой говорил президент Владиимр Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Хоккей
Сборная России U18 выиграла Кубок Глинки/Гретцки
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, где встретится с Канадой.
Обновлено в 13:34
Политика
Украинский депутат назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии
В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.
Обновлено в 12:01
Недвижимость
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
Обновлено в 12:12
Транспорт
ЦОДД предупредил об ухудшении дорожной ситуации в Москве с 26 августа
Автомобилисты возобновят активность на столичных дорогах с 26 августа — после окончания сезона отпусков и в связи с подготовкой к новому учебному году.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Семья из Волгограда погибла в жутком ДТП в Астраханской области
Страшное ДТП произошло сегодня на трассе Волгоград – Астрахань.
Обновлено в 11:07
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено вчера в 15:49
Футбол
Болельщик выбежал на поле в матче «Динамо» — «Зенит»
Болельщик выбежал на поле в матче Российской премьер-лиги между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом".
Обновлено в 13:40
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Сообщения о плохом состоянии здоровья Горбачева опровергли
Последние полгода, как утверждал Венедиктов, Горбачев практически живет в больнице, а последние два года находится в очень плохом состоянии.
Обновлено в 06:49
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41