Политика
В Раде назвали Россию «воюющей стороной» из-за КрымаRT на русском вчера в 22:53
Избранный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Россия стала «воюющей стороной» после включения Крыма в её состав.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:16, Вашингтон
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Акции UC Rusal подешевели на 10%
Ценные бумаги российского алюминиевого гиганта в первые минуты утренних торгов подешевели на 10,2% — до 3,08 гонконгских долларов за акцию ($0,39).
Обновлено в 00:52
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья сыры
По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено вчера в 16:42
Общество
РТРС объяснила сбой телевещания в Москве
Сбой телевещания в Москве произошел из-за использования системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, заявили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие
На Курилах потренировались уничтожать противника в штормовых условиях
Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в островной зоне на востоке Сахалинской области отработали ликвидацию мобильных группировок противника в штормовых условиях, сообщила пресс-служба ВВО Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
«Эвертон» купил Айуоби у «Арсенала»
Вингер лондонского "Арсенала" Алекс Айуоби перешёл в "Эвертон", сообщают сайты команд.
Обновлено вчера в 16:25
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов развития рака
Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Здоровье
В Екатеринбурге дедушке с ВИЧ дали справку, что он не опасен
В столице Урала общественники помогли устроить в дом престарелых пожилого мужчину с ВИЧ. Об этом «URA.RU» рассказали в фонде «Новая жизнь».
Обновлено вчера в 22:55
Политика
В Польше испугались сближения Евросоюза с Россией
Польша обеспокоена, что некоторые страны Европейского союза становятся все более дружелюбными с Россией, заявил в интервью агентству Рейтер замминистра иностранных дел республики Марчин Пшидач.
Обновлено вчера в 21:36
Здоровье
Зафиксирован рекордный рост числа больных раком детей в России
Количество детей с онкологическими заболеваниями достигло исторического максимума, сообщили в Росстате.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Пелоси призвала Трампа созвать сенат для принятия закона об оружии
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому лидеру Дональду Трампу заявила о необходимости отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.
Обновлено вчера в 18:11
Религия
Сегодня отмечается Ермолаев день
Сегодня отмечается Ермолаев день Сегодня, 8 августа, отмечается Ермолаев день. Сегодня отмечается народный праздник — Ермолаев день.
Обновлено 07 августа в 18:00
Политика
Американское издание написало про Александра Козлова и Василия Орлова
Нынешний министр Дальнего Востока Александр Козлов был назначен в 2018 году.
Обновлено в 00:30
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье
Врачи назвали полезные свойства баклажанов
Обновлено вчера в 02:23
Политика
Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле
Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денег
По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Зеленский проведет на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести земельную реформу, которая поспособствует открытию рынка земли в стране к 2020 году.
Обновлено вчера в 06:35
Экономика
Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства
За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения ребенка
За последние 15 лет средний возраст рождения первого ребенка заметно вырос, причем не только в России, утверждает заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 00:50
Здоровье
Ночные походы в туалет оказались признаком опасной болезни
Частое опорожнение мочевого пузыря в ночные часы не имеет ничего общего со старением организма и является признаком возникновения нескольких опасных болезней, утверждают учёные Великобритании.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В Турции на границе с Сирией произошли взрывы на оружейном складе
Несколько взрывов произошли на оружейном складе в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай на границе с Сирией, передает в пятницу телеканал NTV.
Обновлено в 00:23
Общество
В МЧС назвали время пика непогоды в Москве
Обновлено вчера в 18:36
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представили на российском рынке
Обновлено вчера в 15:24