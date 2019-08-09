Политика

В Раде назвали Россию «воюющей стороной» из-за КрымаRT на русском вчера в 22:53

Избранный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Россия стала «воюющей стороной» после включения Крыма в её состав.
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Украинский депутат рассказал о «войне» с Россией за Крым

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Lenta.ruвчера в 23:22

В Раде назвали Россию «воюющей стороной» из-за Крыма

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Избранный депутат Рады рассказал о «войне с Россией» из-за Крыма

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Депутат Верховной рады считает невозможным вернуть Крым Украине

РЕН ТВвчера в 16:46
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:16, Вашингтон
Общество

Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA

Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
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Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО

Обновлено вчера в 23:48
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ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю

Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика

Акции UC Rusal подешевели на 10%

Ценные бумаги российского алюминиевого гиганта в первые минуты утренних торгов подешевели на 10,2% — до 3,08 гонконгских долларов за акцию ($0,39).
Обновлено в 00:52
Здоровье

Названы самые опасные для здоровья сыры

По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии

С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено вчера в 16:42
Общество

РТРС объяснила сбой телевещания в Москве

Сбой телевещания в Москве произошел из-за использования системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, заявили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие

На Курилах потренировались уничтожать противника в штормовых условиях

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в островной зоне на востоке Сахалинской области отработали ликвидацию мобильных группировок противника в штормовых условиях, сообщила пресс-служба ВВО Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол

«Эвертон» купил Айуоби у «Арсенала»

Вингер лондонского "Арсенала" Алекс Айуоби перешёл в "Эвертон", сообщают сайты команд.
Обновлено вчера в 16:25
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов развития рака

Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Здоровье

В Екатеринбурге дедушке с ВИЧ дали справку, что он не опасен

В столице Урала общественники помогли устроить в дом престарелых пожилого мужчину с ВИЧ. Об этом «URA.RU» рассказали в фонде «Новая жизнь».
Обновлено вчера в 22:55
Политика

В Польше испугались сближения Евросоюза с Россией

Польша обеспокоена, что некоторые страны Европейского союза становятся все более дружелюбными с Россией, заявил в интервью агентству Рейтер замминистра иностранных дел республики Марчин Пшидач.
Обновлено вчера в 21:36
Здоровье

Зафиксирован рекордный рост числа больных раком детей в России

Количество детей с онкологическими заболеваниями достигло исторического максимума, сообщили в Росстате.
Обновлено вчера в 23:18
Политика

Пелоси призвала Трампа созвать сенат для принятия закона об оружии

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому лидеру Дональду Трампу заявила о необходимости отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.
Обновлено вчера в 18:11
Религия

Сегодня отмечается Ермолаев день

Сегодня отмечается Ермолаев день Сегодня, 8 августа, отмечается Ермолаев день. Сегодня отмечается народный праздник — Ермолаев день.
Обновлено 07 августа в 18:00
Политика

Американское издание написало про Александра Козлова и Василия Орлова

Нынешний министр Дальнего Востока Александр Козлов был назначен в 2018 году.
Обновлено в 00:30
Политика

Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины

Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020

Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье

Врачи назвали полезные свойства баклажанов

Обновлено вчера в 02:23
Политика

Медведев пообещал Киргизии поддержку и помощь со стороны России

Обновлено в 00:18
Политика

Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле

Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денег

По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.
Обновлено вчера в 07:54
Политика

Зеленский проведет на Украине земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести земельную реформу, которая поспособствует открытию рынка земли в стране к 2020 году.
Обновлено вчера в 06:35
Экономика

Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства

За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено вчера в 19:25
Общество

Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения ребенка

За последние 15 лет средний возраст рождения первого ребенка заметно вырос, причем не только в России, утверждает заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 00:50
Здоровье

Ночные походы в туалет оказались признаком опасной болезни

Частое опорожнение мочевого пузыря в ночные часы не имеет ничего общего со старением организма и является признаком возникновения нескольких опасных болезней, утверждают учёные Великобритании.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

В Турции на границе с Сирией произошли взрывы на оружейном складе

Несколько взрывов произошли на оружейном складе в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай на границе с Сирией, передает в пятницу телеканал NTV.
Обновлено в 00:23
Общество

В МЧС назвали время пика непогоды в Москве

Обновлено вчера в 18:36
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 представили на российском рынке

Обновлено вчера в 15:24
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