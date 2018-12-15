С другой стороны, нет ничего опаснее крысы, загнанной в угол. Именно такая сейчас ситуация с президентом Украины, ему надо как-то из этого выходить – и без политических потерь... Уже неоднократно мы видели, на что он способен, и понимаем, что он будет бороться за власть до конца.