Политика

В Раде назвали Порошенко «крысой, загнанной в угол»
РИА Новости
02:52

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Петр Порошенко попал в "политический капкан".
РИА Новости02:52
Евгений Мураев
С другой стороны, нет ничего опаснее крысы, загнанной в угол. Именно такая сейчас ситуация с президентом Украины, ему надо как-то из этого выходить – и без политических потерь... Уже неоднократно мы видели, на что он способен, и понимаем, что он будет бороться за власть до конца.
— Евгений Мураев, украинский политикНаша версия 04:59

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