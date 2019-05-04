Политика
В Раде назвали 28 мая «комфортной» датой для инаугурации ЗеленскогоRT на русском 11:26
Ранее Зеленский заявил, что «все хотят услышать», будет его команда распускать парламент или нет. По его словам, ответ на этот вопрос будет дан, как только у него «будут полномочия». Избранный президент Украины намерен предложить депутатам провести церемонию инаугурации 19 мая.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:50, Ашберн
Происшествия
Основателя LinguaLeo арестовали за убийство сестры
Обновлено в 10:12
Происшествия
Журналист попал в реанимацию после нападения в центре Черкасс
В центре украинского города Черкассы в субботу утром неизвестный мужчина напал на журналиста Вадима Комарова и нанес ему телесные повреждения.
Обновлено в 11:42
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая
В Москве из-за пришедшего антициклона ожидаются дожди и теплая погода. В субботу, 4 мая, днем будет облачно с прояснениями, местами осадки.
Обновлено в 00:01
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Единоборства
Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии
Обновлено в 10:45
Наука
На древней стеле обнаружили имя библейского царя
Стелу царя Меша нашли в XIX веке при раскопках руин библейского города Дибон в Моаве на территории современной Иордании.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов
Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.
Обновлено в 09:37
Политика
Зеленского попросили не «креативничать» из-за его ответа Путину
В Госдуме призвали избранного президента Украины Владимира Зеленского не "креативничать", а выполнять Минские соглашения, передает ТАСС.
Обновлено в 11:54
Футбол
Жозе Моуринью ведет переговоры с «Ромой»
В настоящее время 56-летний португалец ведет переговоры с представителями итальянского клуба.
Обновлено в 03:17
Политика
Трамп оценил телефонный разговор с Путиным
Американский президент Дональд Трамп в Twitter прокомментировал разговор по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся сегодня, 3 мая.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up
Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.
Обновлено в 11:33
Авто
Уникальный спорткар Lexus LFA Nürburgring Edition выставили на продажу
Выставленный на продажу спорткар Lexus LFA Nürburgring Edition является одним из 50 выпущенных, а его заявленный пробег составляет всего 1 тыс. километров.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В аэропорту Махачкалы задержали участника ИГ
В аэропорту Махачкалы задержали жителя Дагестана Бийсолтана Джамалова, который более двух лет воевал в Сирии на стороне боевиков.
Обновлено в 11:24
Хоккей
Чехия — Швеция 1:0 (1-й период)
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала дочь в бикини
В микроблоге звезды появилось новое фото с отдыха. На снимке младшая дочь теледивы Теона запечатлена в раздельном купальнике.
Обновлено вчера в 20:00
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Хоккей
Сборная Казахстана досрочно вышла в элиту чемпионата мира
Сегодня, 4 мая, хоккеисты сборной Литвы обыграли команду Южной Кореи в матче чемпионата мира (2:1).
Обновлено в 06:50
Авто
Средняя поездка на каршеринге в Москве длится 46 минут
Обновлено в 10:27
Космос
Астрономы собрали на одном снимке 265 тысяч галактик
Обновлено вчера в 17:16
Энергетика
Автотопливо на АЗС в Белоруссии с 5 мая подорожает еще на 1 коп
"В соответствии с принятой концерном политикой сдерживания цен на автомобильное топливо розничные цены на АЗС с 5 мая 2019 года увеличиваются на 1 копейку", — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:42
Футбол
Семак: «Зениту» удалось переломить ход матча
Напомним, матч завершился со счетом 1:1, на гол грозненцев в концовке ответил выстрелом Себастьян Дриусси.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Радикалы из сектора Газа запустили по Израилю более 200 ракет за день
Обновлено в 11:40
Происшествия
В США пассажирский Boeing 737 скатился в реку с ВПП
Пассажирский самолёт Boeing 737 упал в реку в американском городе Джексонвилл в штате Флориде, соскользнув с взлётно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 23:03
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
Обновлено в 09:05
Авто
Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда
С наступлением весны в нашей стране стартовал очередной сезон чемпионатов по трофи-рейдам.
Обновлено в 12:41
Политика
Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии
Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.
Обновлено в 11:07