Политика
В Раде нашли общее между русскими и украинцамиГазета.Ru 02:38
На Украине депутат Рады Нестор Шуфрич заявил, что русских и украинцев объединяет сразу три фактора. Об этом сообщают украинские СМИ. По его словам, у русских и украинцев общая культура, вера и язык.
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Начиная как минимум с Киевской Руси, у нас совместная история. Хочу напомнить, что человек, который заложил Москву, Юрий Долгорукий, покоится в городе Киеве, и это никто уже не изменит. Культура, вера, язык — это то, что сегодня объединяет наши народы.
— Нестор Шуфрич, украинский историкФАН 02:28
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