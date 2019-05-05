В Раде нашли общее между русскими и украинцамиГазета.Ru 02:38

Начиная как минимум с Киевской Руси, у нас совместная история. Хочу напомнить, что человек, который заложил Москву, Юрий Долгорукий, покоится в городе Киеве, и это никто уже не изменит. Культура, вера, язык — это то, что сегодня объединяет наши народы.

На Украине депутат Рады Нестор Шуфрич заявил, что русских и украинцев объединяет сразу три фактора. Об этом сообщают украинские СМИ. По его словам, у русских и украинцев общая культура, вера и язык.

В Раде нашли общее между русскими и украинцами

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