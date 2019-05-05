Политика

В Раде нашли общее между русскими и украинцамиГазета.Ru 02:38

На Украине депутат Рады Нестор Шуфрич заявил, что русских и украинцев объединяет сразу три фактора. Об этом сообщают украинские СМИ. По его словам, у русских и украинцев общая культура, вера и язык.
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Нестор Шуфрич
Начиная как минимум с Киевской Руси, у нас совместная история. Хочу напомнить, что человек, который заложил Москву, Юрий Долгорукий, покоится в городе Киеве, и это никто уже не изменит. Культура, вера, язык — это то, что сегодня объединяет наши народы.
— Нестор Шуфрич, украинский историкФАН 02:28

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Украинский историк и педагог, инженер, политик. Кандидат экономических наук. Народный депутат Украины III, IV, VI, VII и VIII созывов. Министр по чрезвычайным ситуациям Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Один из лидеров Социал-демократической партии Украины.
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