Политика

В Раде начали собирать подписи за отставку ПарубияRambler News Service 09:45

Депутат Верховной рады Украины Валерий Писаренко объявил о сборе подписей за отставку председателя парламента Андрея Парубия. Об этом парламентарий написал в своем Facebook.
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Валерий Писаренко
Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности главы Верховной Рады. Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности.
— Валерий Писаренко, украинский политикRambler News Service 09:45

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