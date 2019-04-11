Политика
В Раде начали собирать подписи за отставку ПарубияRambler News Service вчера в 09:45
Депутат Верховной рады Украины Валерий Писаренко объявил о сборе подписей за отставку председателя парламента Андрея Парубия. Об этом парламентарий написал в своем Facebook.
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Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности главы Верховной Рады. Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности.
— Валерий Писаренко, украинский политикRambler News Service вчера в 09:45
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