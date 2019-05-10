Политика

В Раде хотят провести инаугурацию Зеленского 1 июняФАН 15:53

В Верховной раде Украины хотят провести инаугурацию Владимира Зеленского 1 июня 2019 года. Соответствующий проект закона зарегистрировал депутат Александр Сугоняко. На официальном сайте украинского парламента законопроект появился 10 мая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Депутат Рады предложил провести инаугурацию Зеленского 1 июня

РБК12:40

Депутат Рады предложил перенести инаугурацию Зеленского на 1 июня

Телеканал 360°11:04

В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня

Московский Комсомолец10:34

В партии Порошенко предложили провести инаугурацию Зеленского 1 июня

RT на русском10:41

Новую дату инаугурации Зеленского предложили в партии Порошенко

Газета.Ru10:37

Инаугурацию Зеленского могут перенести на июнь

News.ru10:47

В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 1 июня

ТАСС09:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
Шоу-бизнес

Егор Крид отменил выступление в Москве из-за погоды

Обновлено в 13:59
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Политика

В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив

Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Футбол

Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве»

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.
Обновлено в 15:24
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Музыка

Арт-группа «Хор Турецкого» исполнила в столице песню Михаила Гуцериева

В рамках празднования Великого Дня Победы 9 мая на площади Белорусского вокзала в Москве арт-группа «Хор Турецкого» представила программу «Песни Победы».
Обновлено в 07:24
Политика

Отгрузку качественной российской нефти возобновили в порту Усть-Луга

Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:43
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Наука

Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета

Обновлено в 08:56
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено в 15:20
Хоккей

Бобровский выставил на продажу квартиру в Коламбусе

В плей-офф Бобровский в среднем пропускал 2,41, отражая 92,5% бросков в десяти играх. Летом вратарь станет неограниченно свободным агентом.
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес

Лев Лещенко ответил на призыв Виторгана не праздновать День Победы

Обновлено в 08:50
Политика

США расширят перечень стран, подозреваемых в валютных манипуляциях

Белый дом готовится расширить список стран, которые США подозреваются Вашингтоном в валютных манипуляциях.
Обновлено вчера в 20:04
Шоу-бизнес

Певицу МакSим могут выписать уже через неделю

Обновлено в 10:20
Политика

Госдеп назвал темы, которые Помпео обсудит с Путиным

Во время ближайшего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео обсудит с российским лидером Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:10
Хоккей

ЧМ-2019. США проиграли Словакии, Швеция уступила Чехии

В Словакии стартовал групповой этап чемпионат мира по хоккею. В первом матче турнира сборная России переиграла команду Норвегии (5:2).
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии

На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Футбол

ФИФА отстранила Райолу от агентской работы на три месяца

ФИФА отстранила Мино Райолу и его брата Винченцо от агентской деятельности.
Обновлено в 16:04
Хоккей

Сборная США проиграла Словакии на старте ЧМ-2019 по хоккею

Обновлено в 16:46
Хоккей

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Обновлено в 12:40
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51
Космос

Стивен Хокинг оказался неправ в своей теории

Обновлено в 08:59
Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

Обновлено в 16:17
Политика

США отказали в визах нескольким членам делегации из РФ

Глава делегации, директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что нескольким российским представителям было отказано в выдаче виз США.
Обновлено в 17:19
Музыка

Эти рэперы нарушают правила и пишут самый необычный хип-хоп в стране

В эпоху засилья хип-хопа новой школы и вырождения трэп-музыки, как и во время всякого кризиса, появляются коллективы, которые отходят от общих правил игры и создают ни на что не похожий контент.
Обновлено в 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное