Политика
В Раде хотят провести инаугурацию Зеленского 1 июняФАН 15:53
В Верховной раде Украины хотят провести инаугурацию Владимира Зеленского 1 июня 2019 года. Соответствующий проект закона зарегистрировал депутат Александр Сугоняко. На официальном сайте украинского парламента законопроект появился 10 мая.
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Шоу-бизнес
Егор Крид отменил выступление в Москве из-за погоды
Обновлено в 13:59
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Футбол
Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве»
Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.
Обновлено в 15:24
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Музыка
Арт-группа «Хор Турецкого» исполнила в столице песню Михаила Гуцериева
В рамках празднования Великого Дня Победы 9 мая на площади Белорусского вокзала в Москве арт-группа «Хор Турецкого» представила программу «Песни Победы».
Обновлено в 07:24
Политика
Отгрузку качественной российской нефти возобновили в порту Усть-Луга
Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Наука
Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета
Обновлено в 08:56
Хоккей
Бобровский выставил на продажу квартиру в Коламбусе
В плей-офф Бобровский в среднем пропускал 2,41, отражая 92,5% бросков в десяти играх. Летом вратарь станет неограниченно свободным агентом.
Обновлено в 16:03
Политика
США расширят перечень стран, подозреваемых в валютных манипуляциях
Белый дом готовится расширить список стран, которые США подозреваются Вашингтоном в валютных манипуляциях.
Обновлено вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Певицу МакSим могут выписать уже через неделю
Обновлено в 10:20
Политика
Госдеп назвал темы, которые Помпео обсудит с Путиным
Во время ближайшего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео обсудит с российским лидером Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:10
Хоккей
ЧМ-2019. США проиграли Словакии, Швеция уступила Чехии
В Словакии стартовал групповой этап чемпионат мира по хоккею. В первом матче турнира сборная России переиграла команду Норвегии (5:2).
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии
На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Футбол
ФИФА отстранила Райолу от агентской работы на три месяца
ФИФА отстранила Мино Райолу и его брата Винченцо от агентской деятельности.
Обновлено в 16:04
Хоккей
Сборная США проиграла Словакии на старте ЧМ-2019 по хоккею
Обновлено в 16:46
Хоккей
Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено в 12:40
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца
Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке
В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51
Космос
Стивен Хокинг оказался неправ в своей теории
Обновлено в 08:59
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено в 16:17
Политика
США отказали в визах нескольким членам делегации из РФ
Глава делегации, директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что нескольким российским представителям было отказано в выдаче виз США.
Обновлено в 17:19
Музыка
Эти рэперы нарушают правила и пишут самый необычный хип-хоп в стране
В эпоху засилья хип-хопа новой школы и вырождения трэп-музыки, как и во время всякого кризиса, появляются коллективы, которые отходят от общих правил игры и создают ни на что не похожий контент.
Обновлено в 17:02