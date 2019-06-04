В Раде хотят конфисковать имущество у жителей ДонбассаГазета.Ru 16:03

с чего всё началось

Украинские власти могут в будущем пытаться конфисковать имущество жителей охваченных войной районов Донбасса, которые получили паспорта РФ – соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной рады депутатом Олегом Мусием, передает ФАН.

В Раде хотят конфисковать имущество у жителей Донбасса

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