ОАО «Российские железные дороги» разработали концепт первого отечественного высокоскоростного поезда и намерены презентовать его на выставке «Транспорт России», которая пройдет 20–22 ноября. Предположительно, поезд будет использоваться на высокоскоростной магистрали Москва–Казань.

Транспорт Транспорт В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах Цены на билеты в новые плацкартные вагоны не будут выше, чем в обычные, заявил журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в поездах дальнего следования) Петр Иванов.

Транспорт Транспорт Минтранс оценил экономию автомобилистов после открытия Крымского моста Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что Крымский мост позволил автомобилистам сэкономить более 6 млрд руб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт Транспорт На ремонт подмосковных дорог в 2019 году направят 18 млрд рублей По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, формирование программы дорожного ремонта на 2019 год находится в завершающей стадии.

Транспорт Транспорт Дорога в аэропорт Норильска закрыта из-за метели Автодорога Норильск — Кайеркан — Алыкель закрыта 20 ноября для всех видов транспорта из-за ухудшения видимости.

Транспорт Транспорт Самой популярной станцией желтой ветки метро стала «Новопеределкино» По данным столичных властей наиболее популярной станцией на недавно построенном участке желтой ветки метро стала станция «Новопеределкино».

Транспорт Транспорт Движение в районе станции «ЦСКА» перекроют из-за матчей в «Мегаспорте» В районе станции метро "ЦСКА" ограничат движение транспорта в связи с проведением матчей во Дворце спорта "Мегаспорт", сообщает Агентство "Москва".

Транспорт Транспорт Госавтоинспекция Удмуртии предупреждает об ухудшении погодных условий

Транспорт Транспорт ГЖД запускает дополнительные поезда на новогодние праздники Как сообщает пресс-служба ГЖД, в период празднования новогодних праздничных дней назначаются дополнительные поезда: - поезд № 235/236 Нижний Новгород – Москва.

Транспорт Транспорт В Прикамье временно перекроют движение транспорта на Яйвинской ГРЭС 21 ноября с 10.00 до 13.00 в связи с ремонтом на гидротехническом сооружении на реке Яйве на автодороге Кунгур – Соликамск, км 268-269, будет закрыто движение транспорта через плотину Яйвинской ГРЭС.

Транспорт Транспорт Первая двухполосная «выделенка» появилась в Москве Mossovetinfo.ru – Первая в Москве двойная выделенная полоса появилась на Лубянке, сообщает портал mos.ru.

Транспорт Транспорт Москвичи сообщили о 1,3 млн нарушениях парковки через приложение Более 1,3 млн нарушений правил парковки зафиксировали пользователи через приложение «Помощник Москвы», сообщили в МАДИ.

Транспорт Транспорт На трассе Екатеринбург-Курган организуют реверсивное движение В ведомстве просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и следить за знаками дорожного движения.

Транспорт Транспорт Из-за ледяного дождя Ростов встал в 9-балльные пробки Ледяной дождь, который идёт в Ростове с раннего утра вторника, 20 ноября, ожидаемо стал причиной пробок.

Транспорт Транспорт Дороги для ремонта в 2019 году выберут жители Иркутской области На сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области стартовали общественные обсуждения предстоящего ремонта дорог в 2019 году.