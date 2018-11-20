Транспорт
ОАО «Российские железные дороги» разработали концепт первого отечественного высокоскоростного поезда и намерены презентовать его на выставке «Транспорт России», которая пройдет 20–22 ноября. Предположительно, поезд будет использоваться на высокоскоростной магистрали Москва–Казань.
Известия01:32
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Транспорт
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
Цены на билеты в новые плацкартные вагоны не будут выше, чем в обычные, заявил журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в поездах дальнего следования) Петр Иванов.
Обновлено в 06:57
Транспорт
Минтранс оценил экономию автомобилистов после открытия Крымского моста
Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что Крымский мост позволил автомобилистам сэкономить более 6 млрд руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:07
Транспорт
На ремонт подмосковных дорог в 2019 году направят 18 млрд рублей
По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, формирование программы дорожного ремонта на 2019 год находится в завершающей стадии.
Обновлено в 07:08
Транспорт
Дорога в аэропорт Норильска закрыта из-за метели
Автодорога Норильск — Кайеркан — Алыкель закрыта 20 ноября для всех видов транспорта из-за ухудшения видимости.
Обновлено в 06:53
Транспорт
Самой популярной станцией желтой ветки метро стала «Новопеределкино»
По данным столичных властей наиболее популярной станцией на недавно построенном участке желтой ветки метро стала станция «Новопеределкино».
Обновлено в 06:34
Транспорт
Движение в районе станции «ЦСКА» перекроют из-за матчей в «Мегаспорте»
В районе станции метро "ЦСКА" ограничат движение транспорта в связи с проведением матчей во Дворце спорта "Мегаспорт", сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 06:08
Транспорт
Госавтоинспекция Удмуртии предупреждает об ухудшении погодных условий
Обновлено в 07:03
Транспорт
ГЖД запускает дополнительные поезда на новогодние праздники
Как сообщает пресс-служба ГЖД, в период празднования новогодних праздничных дней назначаются дополнительные поезда: - поезд № 235/236 Нижний Новгород – Москва.
Обновлено в 06:48
Транспорт
В Прикамье временно перекроют движение транспорта на Яйвинской ГРЭС
21 ноября с 10.00 до 13.00 в связи с ремонтом на гидротехническом сооружении на реке Яйве на автодороге Кунгур – Соликамск, км 268-269, будет закрыто движение транспорта через плотину Яйвинской ГРЭС.
Обновлено в 06:19
Транспорт
Первая двухполосная «выделенка» появилась в Москве
Mossovetinfo.ru – Первая в Москве двойная выделенная полоса появилась на Лубянке, сообщает портал mos.ru.
Обновлено в 06:12
Транспорт
Москвичи сообщили о 1,3 млн нарушениях парковки через приложение
Более 1,3 млн нарушений правил парковки зафиксировали пользователи через приложение «Помощник Москвы», сообщили в МАДИ.
Обновлено в 06:36
Транспорт
На трассе Екатеринбург-Курган организуют реверсивное движение
В ведомстве просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и следить за знаками дорожного движения.
Обновлено в 06:30
Транспорт
Из-за ледяного дождя Ростов встал в 9-балльные пробки
Ледяной дождь, который идёт в Ростове с раннего утра вторника, 20 ноября, ожидаемо стал причиной пробок.
Обновлено в 06:29
Транспорт
Дороги для ремонта в 2019 году выберут жители Иркутской области
На сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области стартовали общественные обсуждения предстоящего ремонта дорог в 2019 году.
Обновлено в 05:50
Транспорт
Скидки при оплате проезда транспондером могут унифицировать на трассах «Автодора» и ЗСД в 2019 г
Подписав меморандум, стороны зафиксировали намерение приложить необходимые усилия для установления единых ценовых условий на проезд по находящимся в их управлении платным дорогам вне зависимости от того, какая из сторон является эмитентом транспондера.
Обновлено в 07:03