ОАО «Российские железные дороги» разработали концепт первого отечественного высокоскоростного поезда и намерены презентовать его на выставке «Транспорт России», которая пройдет 20–22 ноября. Предположительно, поезд будет использоваться на высокоскоростной магистрали Москва–Казань.

Транспорт Транспорт В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах Цены на билеты в новые плацкартные вагоны не будут выше, чем в обычные, заявил журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.

Транспорт Транспорт На ремонт дорог в Подмосковье в 2019 году выделены 18 млрд рублей Власти Московской области выделили 18 миллиардов рублей на ремонт дорог в 2019 году, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Транспорт Транспорт Дорога в аэропорт Норильска закрыта из-за метели Автодорога Норильск — Кайеркан — Алыкель закрыта 20 ноября для всех видов транспорта из-за ухудшения видимости.

Транспорт Транспорт Движение в районе станции «ЦСКА» перекроют из-за матчей в «Мегаспорте» В районе станции метро "ЦСКА" ограничат движение транспорта в связи с проведением матчей во Дворце спорта "Мегаспорт", сообщает Агентство "Москва".

Транспорт Транспорт Самой популярной станцией желтой ветки метро стала «Новопеределкино» По данным столичных властей наиболее популярной станцией на недавно построенном участке желтой ветки метро стала станция «Новопеределкино».

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Транспорт Транспорт В Москве на Лубянке появилась первая двойная выделенная полоса Первая в Москве двойная выделенная полоса появилась на Лубянке, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Транспорт Транспорт Москвичи сообщили о 1,3 млн нарушениях парковки через приложение Более 1,3 млн нарушений правил парковки зафиксировали пользователи через приложение «Помощник Москвы», сообщили в МАДИ.

Транспорт Транспорт Из-за ледяного дождя Ростов встал в 9-балльные пробки Ледяной дождь, который идёт в Ростове с раннего утра вторника, 20 ноября, ожидаемо стал причиной пробок.

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Транспорт Транспорт Автомобилистов предупредили о тумане на трассе «Пермь – Екатеринбург» Дорожники предупредили местных автомобилистов о появившемся сегодня утром густом тумане на трассе «Пермь – Екатеринбург».

Транспорт Транспорт «Аэрофлот» рассказал о размерах выручки Руководство "Аэрофлота" намерено к 2023 году довести уровень цифровизации предоставления услуг до 40% и получить еще больше выручки.

Транспорт Транспорт «Теплосеть» ограничит движение в центре Петербурга до Нового года Во вторник, 20 ноября, стало известно, что накануне рабочие приступили к очередному этапу ремонта тепломагистрали «Рылеевская» в Петербурге.

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