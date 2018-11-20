Транспорт
ОАО «Российские железные дороги» разработали концепт первого отечественного высокоскоростного поезда и намерены презентовать его на выставке «Транспорт России», которая пройдет 20–22 ноября. Предположительно, поезд будет использоваться на высокоскоростной магистрали Москва–Казань.
Известия01:32
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Транспорт
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
Цены на билеты в новые плацкартные вагоны не будут выше, чем в обычные, заявил журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.
Обновлено в 05:18
Транспорт
На ремонт дорог в Подмосковье в 2019 году выделены 18 млрд рублей
Власти Московской области выделили 18 миллиардов рублей на ремонт дорог в 2019 году, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.
Обновлено в 05:19
Транспорт
Дорога в аэропорт Норильска закрыта из-за метели
Автодорога Норильск — Кайеркан — Алыкель закрыта 20 ноября для всех видов транспорта из-за ухудшения видимости.
Обновлено в 04:42
Транспорт
Движение в районе станции «ЦСКА» перекроют из-за матчей в «Мегаспорте»
В районе станции метро "ЦСКА" ограничат движение транспорта в связи с проведением матчей во Дворце спорта "Мегаспорт", сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 04:55
Транспорт
Самой популярной станцией желтой ветки метро стала «Новопеределкино»
По данным столичных властей наиболее популярной станцией на недавно построенном участке желтой ветки метро стала станция «Новопеределкино».
Обновлено в 04:22
Транспорт
РЖД в Новый год запустит более 1000 дополнительных поездов
В новогодние и рождественские праздники РЖД запустит 1200 дополнительных поездов дальнего следования.
Обновлено в 04:47
Транспорт
В Москве на Лубянке появилась первая двойная выделенная полоса
Первая в Москве двойная выделенная полоса появилась на Лубянке, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Обновлено в 05:08
Транспорт
Москвичи сообщили о 1,3 млн нарушениях парковки через приложение
Более 1,3 млн нарушений правил парковки зафиксировали пользователи через приложение «Помощник Москвы», сообщили в МАДИ.
Обновлено в 04:51
Транспорт
Из-за ледяного дождя Ростов встал в 9-балльные пробки
Ледяной дождь, который идёт в Ростове с раннего утра вторника, 20 ноября, ожидаемо стал причиной пробок.
Обновлено в 04:07
Транспорт
На КАД установят систему безопасности за 1,7 млрд рублей
ФКУ Упрдор "Северо-Запад" объявило два конкурса на выполнение работ по оснащению объектов Кольцевой автомобильной дороги в Петербурге средствами обеспечения транспортной безопасности.
Обновлено в 03:57
Транспорт
Автомобилистов предупредили о тумане на трассе «Пермь – Екатеринбург»
Дорожники предупредили местных автомобилистов о появившемся сегодня утром густом тумане на трассе «Пермь – Екатеринбург».
Обновлено в 02:51
Транспорт
«Аэрофлот» рассказал о размерах выручки
Руководство "Аэрофлота" намерено к 2023 году довести уровень цифровизации предоставления услуг до 40% и получить еще больше выручки.
Обновлено в 04:09
Транспорт
«Теплосеть» ограничит движение в центре Петербурга до Нового года
Во вторник, 20 ноября, стало известно, что накануне рабочие приступили к очередному этапу ремонта тепломагистрали «Рылеевская» в Петербурге.
Обновлено в 05:10
Транспорт
«Добрый автобус» совершил более 500 рейсов по Москве
Центр добрых дел дарит отличное настроение пожилым жителям Москвы искренне и бесплатно, заявила руководитель проекта Сабина Цветкова.
Обновлено в 04:53
Транспорт
В Челябинске возмутились предложением екатеринбургского мэра не модернизировать аэропорт Баландино
Новый мэр Екатеринбурга Александр Высокинский задел чувства рядовых и не очень рядовых жителей соседнего Челябинска, заявив, что в силу близкого расположения от уральской столицы - всего 200 километров - тому не нужен свой большой и современный аэропорт.
Обновлено в 05:14