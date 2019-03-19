В РЖД рассказали о покупке билетов в новый плацкартный вагонИзвестия 09:35

Обновлен интерьер, обновлены туалетные комнаты, механическое оборудование - все те услуги, которые в плацкартных вагонах предоставляются. Поэтому, я думаю, этот вагон понравится нашим пассажирам.

На сайте компании РЖД появится специальная пометка, с помощью которой при покупке билетов пассажиры смогут выбрать место в новом плацкартном вагоне. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) Петра Иванова.

В РЖД рассказали о покупке билетов в новый плацкартный вагон

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