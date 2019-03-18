Транспорт
В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоныПетрозаводск говорит 09:04
Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон. По его словам, на сайте РЖД появится сделана специальная отметка, чтобы, покупая билет, можно было выбрать место именно в плацкартном вагоне нового образца.
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Обновлен интерьер, обновлены туалетные комнаты, механическое оборудование - все те услуги, которые в плацкартных вагонах предоставляются. Поэтому, я думаю, этот вагон понравится нашим пассажирам.
— Дмитрий Пегов, российский инженерРИА Новости вчера в 08:46
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Душ и пеленальный столик. В РЖД открыта продажа билетов на обновленные плацкарты
СургутИнформТВ16 марта в 06:00
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