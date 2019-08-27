РЖД проводит расследование в связи с утечкой персональных данных более 700 тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников

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