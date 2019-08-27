Происшествия
ТагилСити.руВ РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников
РЖД проводит расследование в связи с утечкой персональных данных более 700 тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
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РЖД обратятся в правоохранительные органы в связи с утечкой данных сотрудников
Rambler News Serviceвчера в 05:37
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Общество
Аэрофлот хочет отказаться от плоских тарифов на Дальний Восток
Как заявил «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, «плоские» тарифы серьезным бременем ложатся на экономику авиакомпании.
EastRussia вчера в 22:24
Армия и оружие
На Украине пройдут совместные с НАТО учения Rapid Trident-2019
1 июля Украина начала совместные с НАТО учения Sea Breeze-2019.
ИА Новороссия вчера в 16:09
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Наука
В центре Франции нашли 30 монолитов неизвестного возраста
Актуальные Новости вчера в 14:03
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru вчера в 18:10
Финансы
Спрос Центробанков на золото будет сильным еще несколько лет
По данным Всемирного золотого совета, Центробанки за первые 6 месяцев 2019 года увеличили объемы золота в резервах на 374.1 тонны.
Profinance.ru вчера в 01:38
Политика
Лавров огласил условия для подготовки встречи в «нормандском формате»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил условия, которые нужны для подготовки новой встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине.
Газета.Ru вчера в 18:23
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости вчера в 05:37
Происшествия
Пять человек погибли в Китае при пожаре в грузовике
В результате возгорания грузовика погибли пять человек, еще 31 получил травмы и ожоги различной степени тяжести.
REGNUM вчера в 18:21
Происшествия
Двух полицейских в Анапе обвинили в насилии над 17-летней девушкой
Известия вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Певец Юлиан срочно госпитализирован в тяжелом состоянии
OAnews вчера в 04:54
Политика
Украинская армия привела в ужас американского инструктора
Утро.ru вчера в 13:40
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший «Модельный кодекс профессиональной этики».
RT на русском 00:22
Театры
Александр Калягин провел сбор труппы театра «Et Cetera»
На сборе труппы театра "Et Cetera", посвященном открытию 27 сезона, Александр Калягин рассказал о запланированных премьерах и гастролях нового театрального сезона, а режиссер Роберт Стуруа поделился с коллегами идеей нового спектакля по сказкам Гофмана.
Московский Комсомолец вчера в 11:45
Армия и оружие
Российские базы в Сирии показали иностранным журналистам
РИА Новости вчера в 22:07
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета вчера в 16:50
Политика
Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао
Власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход военного корабля США в китайский портовый город Циндао.
ТАСС вчера в 23:45
Происшествия
Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге
Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 22:11
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 09:57
Армия и оружие
ФРГ, Британия и Франция выступили за сохранение санкций против КНДР
Германия, Великобритания и Франция подчеркнули необходимость сохранения международных санкций против Северной Кореи после ее последних ракетных испытаний, сообщает Le Figaro.
REGNUM 00:16
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
РБК вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова вышла замуж за экс-супруга Екатерины Климовой
Звезда ситкома «Саша+Маша» Елена Бирюкова почти 11 лет прожила в гражданском браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, у пары растет дочь Аглая.
StarHit.ru вчера в 16:00
Политика
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС вчера в 13:26
Наука
Ученые-химики из США разработали самоуничтожающийся полимер
Evo-rus.com вчера в 13:40
Политика
Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills
В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".
Российская газета вчера в 14:38
Технологии
Пользователей подпишут на спортсменов
Коммерсантъ вчера в 18:42
Транспорт
«Томич» вошел в рейтинг самых удобных поездов по версии пассажиров
"Томич" вошел в рейтинг самых удобных поездов по версии пассажиров Клиенты РЖД оценили положительные и негативные стороны путешествия на поезде.
vtomske.ru 00:20
Политика
Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39